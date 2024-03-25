"Демонстративне приниження": теракт в "Крокус Сіті Хол" вдарив по іміджу Путіна, — NYT

Відновлення порядку завжди було візитною карткою Путіна, але теракт в торговому центрі викрив, що його хвалений апарат безпеки не зміг запобігти цьому.

Терористичний акт в торговому центрі "Крокус Сіті Холі" в Москві негативно позначився на іміджі російського президента Володимира Путіна, який ставить на перше місце національну безпеку. Про йдеться у статті для New York Times.

Менш ніж тиждень тому президент Росії Володимир Володимир Путін виборов перемогу у президентських виборах і пішов на п'ятий термін, здобувши рекордний відсоток голосів, використовуючи вибори, щоб показати нації та світу, що він твердо контролює ситуацію.

Буквально за кілька днів з’явився пекучий контрапункт — його хвалений апарат безпеки не зміг запобігти наймасовішому терористичному нападу в Росії за 20 років.

"Напад, під час якого загинули щонайменше 133 людини в концертному залі в передмісті Москви, став ударом по аурі пана Путіна як лідера, для якого національна безпека є першочерговою. Це особливо вірно після двох років війни в Україні, яку він описує як ключ до виживання Росії — і яку він назвав своїм головним пріоритетом після виборів минулої неділі", — пише видання.

ЗМІ наголошує, що президент РФ зміг з'явитися перед російським народом лише через 19 годин після теракту і звинуватив у ньому Україну. Натомість нічого не сказав про зростаючі докази того, що напад скоїла гілка Ісламської держави.

"Вибори продемонстрували, здавалося б, впевнену перемогу. І раптом на тлі впевненої перемоги — це демонстративне приниження", — заявив у телефонному інтерв’ю з Москви російський політолог Олександр Кинєв.

Автор статті вважає, що той факт, що пан Путін, очевидно, проігнорував попередження Сполучених Штатів щодо потенційного терористичного нападу, ймовірно, посилить скептицизм. Замість того, щоб діяти відповідно до попереджень і посилити заходи безпеки, він відкинув їх як "провокаційні заяви".

"Питання в тому, яка частина російської громадськості повірить його аргументам. Вони можуть замислитися над питанням, чи справді пан Путін, з огляду на вторгнення і його конфлікт із Заходом, піклується про інтереси безпеки країни — чи він із сумом відмовляється від них, як кажуть багато хто з його опонентів", — пише видання.

Теракт в ТК "Крокус Сіті Хол"

22 березня в Москві невідомі люди з автоматами зайшли в ТЦ "Крокус Сіті Хол" і почали розстрілювати відвідувачів, які потрапили їм на очі. Далі у закладі сталася пожежа.

Охоронці ТЦ були неозброєними, в них були лише електрошокери. Терористи в будівлю заходили з двох напрямків і буди добре підготовленими, розповідають очевидці.

У Російській Федерації підозрюваному в скоєнні теракту в "Крокусі" у Підмосковʼї відрізали вухо та намагалися змусити його зʼїсти.

Зеленський відкинув звинувачення, які вдень 23 березня озвучив Путін. Щоб вигадати, як притягнути теракт до України, росіянин мовчав цілу добу, а потім вийшов, щоб заявити про намір стрільців перетнути російсько-український кордон.

За інформацією росЗМІ в теракті загинуло понад сотню людей, зокрема й троє дітей.

23 березня у білоруських ЗМІ заявили, що біля кордону РБ було затримано підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокусі".