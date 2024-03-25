Вивчають уроки з невдач: ІДІЛ після теракту в Москві має глобальні плани, — NYT

Олімпійські ігри в Парижі після терактів у Москві та Ірані можуть стати наступною метою терористів-ісламістів.

Теракти в Москві та Ірані можуть підштовхнути "Ісламську державу Хорасан" подвоїти зусилля з завдавання ударів у Європі, особливо у Франції, Бельгії, Великій Британії та інших країнах, які раз у раз зазнавали ударів протягом останнього десятиліття. Про це пише видання The New York Times.

П'ять років тому групи курдів і арабів, підтримувані американцями, витіснили бойовиків "Ісламської держави" з останнього села на сході Сирії, яке залишалося під контролем терористичного угруповання. Відтоді організація перетворилася на більш традиційну терористичну групу — підпільну мережу осередків від Західної Африки до Південно-Східної Азії, що займається партизанськими атаками, вибухами і замовними вбивствами.

Журналісти зазначають, що жоден із підрозділів угруповання не виявляв такої жорстокості, як "Ісламська держава Хорасан".

Американські експерти з протидії тероризму спростували заяву Кремля про те, що за терактом у Москві стоїть Україна.

"Методика, використана в цьому акті, відповідає стандартам, характерним для ІДІЛ", — наголосив дослідник тероризму з Ради з міжнародних відносин Брюс Гоффман.

Він зазначив, напад став третім випадком у Північній півкулі за останнє десятиліття, коли ІДІЛ атакував концертні майданчики. Попередніми випадками були напад на театр "Батаклан" у Парижі в листопаді 2015 року і вибух смертника на концерті Аріани Гранде в "Манчестер Арені" у Великій Британії в травні 2017 року.

Останніми роками масштаби атак, які приписують ІДІЛ-Х, значно збільшилися, поширюючись за межі географічних кордонів, а також збільшилася кількість планових інцидентів у Європі, хоча більшість із них було попереджено. Ці події привели західні розвідувальні служби до висновку, що, можливо, угруповання досягло піка своєї оперативної ефективності.

Американські та інші західні чиновники, відповідальні за протидію тероризму, заявили, що цим планам задумали і здійснювали бойовики з невисоким рівнем кваліфікації, і їм було відносно легко запобігти.

"Поки що "Ісламська держава Хорасан" спирається здебільшого на недосвідчених оперативників у Європі, намагаючись організувати атаки від свого імені", — заявила в листопаді глава Національного контртерористичного центру Христина Абізаїд.

Проте існують тривожні ознаки того, що ІДІЛ-Х робить висновки зі своїх невдач. На думку співробітників контртерористичних служб, атаки, скоєні в Москві та Ірані, проявили вищий рівень хитромудрості, що свідчить про більш ретельне планування і здатність використовувати місцеві екстремістські мережі.

Більша частина членів угруповання "Ісламський рух Хорасан" мають коріння в Середній Азії, в той час як у Росії проживає значна кількість людей, родом з цих регіонів. На думку аналітика з консалтингової компанії Soufan Group Коліна Кларка, деякі з них можуть прийняти радикальні погляди і виконувати організаційні завдання, такі як зберігання зброї.

Експерт із протидії тероризму з Джорджтаунського університету Деніел Байман стверджує, що "ІДІЛ-Х залучає бойовиків із Центральної Азії та Кавказу, які можуть бути причетні до атаки в Москві, безпосередньо або через свої власні канали".

Провідні американські чиновники заявили, що проводять аналіз попередніх дій нападників і намагаються з'ясувати, чи їх відправили з Південної або Центральної Азії спеціально для цієї конкретної атаки, чи вони вже були присутні в країні як частина мережі прихильників, яку угруповання ІДІЛ-Х мобілізувало і підтримувало.

Фахівці з боротьби з тероризмом висловили занепокоєння, що теракти в Москві та Ірані можуть підштовхнути "Ісламську державу Хорасан" подвоїти зусилля з завдання ударів у Європі, особливо у Франції, Бельгії, Великій Британії та інших країнах, які раз у раз зазнавали ударів протягом останнього десятиліття.

У доповіді ООН йдеться про те, що "деякі особи північнокавказького і центральноазіатського походження, які прямують з Афганістану або України в Європу, являють собою можливість для ІДІЛ-Х, яка прагне організувати жорстокі атаки на Заході". У доповіді міститься висновок про наявність доказів "поточних і незавершених оперативних змов на європейській території, здійснюваних ІДІЛ-Х".

Високопоставлений співробітник західної розвідки назвав три основні чинники, які можуть надихнути бойовиків "Ісламської держави Хорасан" на напад: існування сплячих осередків у Європі, війна в Газі та підтримка з боку російськомовних людей, які живуть у Європі.

Одна велика подія цього літа піднімає пильність багатьох фахівців з протидії тероризму.

"Я турбуюся про Олімпійські ігри в Парижі... Вони стануть головною ціллю терористів", — сказав колишній високопоставлений співробітник ООН по боротьбі з тероризмом, який зараз є старшим радником проєкту по боротьбі з екстремізмом Едмунд Фіттон-Браун.

Нагадаємо, що 22 березня в Москві невідомі люди з автоматами зайшли в ТЦ "Крокус Сіті Хол" і почали розстрілювати відвідувачів, які попалися їм на очі. Далі в закладі сталася пожежа.

Також у ЗМІ писали, що терористичний акт у торговому центрі "Крокус Сіті Холі" в Москві негативно позначився на іміджі російського президента Володимира Путіна, який ставить на перше місце національну безпеку.