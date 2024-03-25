Цинічно звинувачувати Україну: Макрон відреагував на теракт у підмосковному "Крокусі"

За словами французького президента, відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава". Різні розвідувальні дані підтверджують причетність угруповання до стрілянини. Воно також хотіло атакувати одну з країн Європи.

22 березня в одному з концертних залів російського Підмосков'я сталася стрілянина, внаслідок якої понад сотня людей загинули. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що цинічно звинувачувати в події Україну, передає Reuters.

За його словами, всі ознаки вказують на те, що напад на "Крокус Сіті", внаслідок якого загинули 137 осіб, організувала "Ісламська держава". Відповідно, нічого не вказує на те, що Київ пов'язаний із подією. Водночас у Москві продовжують у цьому сумніватися.

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, наявна у нас, у наших (розвідувальних, — ред.) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував напад. Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії та безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", — заявив Еммануель Макрон.

Окремо глава держави додав, що злочинне угруповання "Ісламська держава" також намагалося здійснити теракти на території Франції. Загроза для багатьох країн значно зросла. Париж також ухвалив рішення підвищити рівень терористичної тривоги до найвищого рівня після подій у Підмосков'ї.

"Ми запропонували розширити співпрацю з російськими (спецслужбами, — ред.) і нашими партнерами в регіоні, щоб винні були знайдені якнайшвидше і щоб ми продовжували ефективно боротися з цими групами, які націлені на кілька країн", — підсумував Еммануель Макрон.

Нагадаємо, увечері 22 березня за 10 хвилин до виступу гурту "Пікнік" кілька чоловіків у камуфляжі та з автоматами увірвалися до концертного залу "Крокус Сіті Хол". Вони стріляли в глядачів без розбору, потім підпалили будівлю. За даними МНС, під час теракту постраждали 152 людини, загинули 137.

25 березня колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив, що всі причетні до теракту в "Крокус Сіті" заслужили на найтяжче покарання. За його словами, співучасників стрілянини в найбільшому в Росії торгово-виставковому центрі вб'ють, проте не уточнив ким і коли.