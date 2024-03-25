Викликали співчуття кров'ю своїх людей: у ЗСУ розповіли, чому теракт вигідний для Путіна

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, глава Кремля після стрілянини в "Крокус Сіті" може піти на відчайдушні методи. Він продемонструє росіянам, що тероризм нібито не зник.

22 березня на території Росії стався теракт. У концертому залі "Крокус Сіті Хол" почалася стрілянина, яка призвела до колосальної кількості загиблих. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі "24 каналу" розповів, чому Кремлю може бути вигідна ця подія.

За його словами, після нападу президент Росії Володимир Путін під приводом "боротьби з тероризмом" може піти на відчайдушні методи. Відповідно, сам теракт нібито зіграв на руку Кремлю для планування майбутньої агресії.

Річ у тім, що у справі щодо розслідування в "Крокус Сіті" вже багато хто отримав нагородження, бізнес перерозподілили, а винуватою залишили Україну, каже Іван Тимочко. Також російська влада ухвалила рішення зробити з місця нападу меморіал, а не займатися його відновленням. Потім і його можуть зруйнувати, коли паніка в суспільстві вщухне.

"Це буде використано Путіним для так званого глибинного народу або для загальної маси народу, щоб показати їм, що тероризм не зник", — заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Ба більше, після подій 22 березня Росія, яка сама винна в глобальному терорі, почала отримувати співчуття і слова підтримки від міжнародної спільноти. Противника ставили в один рівень із жертвою, а це апріорі неправильно, продовжує представник ЗСУ.

Після цього на міжнародній арені з'явиться ще більше можливостей для маніпуляцій. Москва намагатиметься показати, що вона не така вже й кровожерлива, а змушена реагувати на терор.

"Країна-терорист змогла кров'ю своїх людей викликати собі співчуття", — підсумував Іван Тимочко.

Дивитися з: 11:30

Нагадаємо, 25 березня президент Франції Еммануель Макрон відреагував на теракт у підмосковному "Крокусі" і заявив, що вкрай цинічно звинувачувати в події Україну. За його словами, відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава". Різні розвідувальні дані підтверджують причетність угруповання до стрілянини. Воно також хотіло атакувати одну з країн Європи.