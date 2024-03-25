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Світ Стрілянина в Крокус Сіті Хол у Москві

Макрон запропонував РФ співпрацю і заявив про підготовку терактів у Франції, — ЗМІ

Володимир Пєнов
Фото: Flickr | Емманюель Макрон, президент Франції

За словами французького лідера, те саме угруповання ІДІЛ, яке причетне до інциденту в Crocus City Hall, намагалося кілька разів скоїти подібне і у Франції.

Глава Франції Емманюель Макрон повідомив, що філія "Ісламської держави" (ІДІЛ), яка взяла на себе відповідальність за напад у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї, також намагалася здійснити кілька атак на території Франції в останні місяці. Про це пише Le Parisien.

Коли його запитали про атаку в Росії, він відповів, що те саме угруповання, яке причетне до інциденту в Crocus City Hall, "робило кілька спроб на нашій території за останні кілька місяців".

В офісі прем'єр-міністра Франції раніше повідомили, що група, причетна до теракту, "становить загрозу для Франції та була замішана в кількох нещодавніх невдалих атаках у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною та Францією".

Макрон висловив бажання "постаратися знайти винних якомога швидше" і закликав до "продовження ефективних заходів проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", обіцяючи "зміцнити співпрацю" з Росією в цьому питанні.

Франція запропонувала спецслужбам Росії співпрацю

Як повідомляє видання Forbes, Емманюель Макрон заявив, що Франція запропонувала спецслужбам Росії співпрацю у протидії тероризму. За його словами, група, яка взяла відповідальність за теракт у Crocus City Hall, за останні місяці кілька разів намагалася здійснити атаку на території Франції. На запитання про плани обговорити ситуацію з Путіним Макрон відповів, що поки що йдеться про контакти на "технічному і міністерському" рівнях.

Теракт у "Крокус Сіті"

Увечері 22 березня за 10 хвилин до виступу гурту "Пікнік" кілька чоловіків у камуфляжі та з автоматами увірвалися до концертного залу "Крокус Сіті Хол". Вони стріляли в глядачів без розбору, потім підпалили будівлю. За даними МНС, під час теракту постраждали 152 людини, загинули 137.

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Наступного дня ФСБ заявила про затримання 11 осіб, чотирьох із них слідство називає безпосередніми виконавцями.