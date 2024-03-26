Без усіляких референдумів: в РФ депутати хочуть повернути страту

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що питання про повернення смертної кари можна вирішити без проведення референдуму.

В РФ депутати заговорили про повернення смертної кари. Питання про необхідність її запровадження підняв 71-річний депутат, голова партії "Справедлива Росія – За правду" Сергій Миронов.

За його словами, перед так званою "СВО" і до подій в "Крокусі" проводилося опитування серед росіян, яке показало, що 69% громадян РФ схвалюють повернення смертної кари для терористів та вбивць дітей.

"Пропоную винести питання про скасування мораторію на страту для терористів на референдум та провести його 8 вересня, у єдиний день голосування. Нехай народ висловить свою волю, що стосується моєї позиції, вона завжди була однозначною – мерзоти і нелюди, які задумали таке лиходійство, повинні знати, яка кара на них чекає", — сказав депутат.

Він обурився, що замість того, щоб співчувати постраждалим під час теракта в ТЦ "Крокус Сіті Хол" в Москві", росіяни заходилися перейматися тим, як швидко відновити зруйновану будівлю та відновити розважальні заходи. Сам депутат наполягає, щоб ТЦ не відновлювали, а на його місці збудували меморіальний комплекс.

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін прокоментував пропозицію колеги Миронова про зняття мораторію щодо смертної кари. Він заявив, що питання про повернення смертної кари можна вирішити без проведення референдуму.

"Не треба жодних референдумів, достатньо рішення Конституційного суду", — сказав він.

Нагадаємо, що 22 березня у передмісті Москві невідомі з автоматами зайшли в місцевий ТЦ і почали розстрілювати відвідувачів. Далі вони нібито зробили підпал будівлі і втекли.

Теракт у концертному залі Crocus City Hall у Москві, який забрав життя понад 130 осіб, став найбільшим в історії РФ за кількістю загиблих після теракту в Беслані.

Західні ЗМІ вважають, що терористичний акт в торговому центрі "Крокус Сіті Холі" в Москві негативно позначився на іміджі російського президента Володимира Путіна.