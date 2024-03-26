Поляки шукають притулок у разі війни: скуповують квартири в Іспанії, — ЗМІ

За словами представника варшавської агенції нерухомості Себастьяна Павлака, половина клієнтів зізнається, що міркують про те, куди безпечно вкласти гроші та куди тікати в разі війни.

Поляки стали втричі більше купувати житло в Іспанії через побоювання щодо початку бойових дій на території своєї країни. Про це з посиланням на інформацію про угоди з нерухомістю повідомляє польське видання Wyborcza.pl.

Як зазначає представник варшавської агенції нерухомості Себастьян Павлак, найбільше нерухомістю цікавляться пенсіонери, але дедалі більше молоді звертається до них. Він уточнює, що кількість поляків, які планують придбати житло, наприклад, в Іспанії, стала втричі вищою, як порівняти з 2023 роком.

"Зростання за останні два роки очевидне, але на початку цього року воно посилилося, що, ймовірно, пов’язано з новинами з України. Дедалі частіше з’являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається в бесідах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші та куди тікати в разі війни", — розповідає рієлтор.

За інформацією видання, наразі в середньому квартира площею 65 квадратних метрів продається в Іспанії за 160 тисяч євро, тобто за метр доведеться сплатити 2,4 тисячі євро. Водночас більшість клієнтів розраховують придбати житло за 150 тисяч євро.

Що відомо

Нагадаємо, 8 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що існує загроза нападу держави-агресора Росії на країну.

25 березня спікер парламенту Польщі Шимон Головня допустив повторення інцидентів, коли випущені по Україні російські ракети залітатимуть у польський повітряний простір.

У ніч на 24 березня під час масштабної атаки ЗС РФ на Україну російська ракета залетіла на територію Польщі й побула у її повітряному просторі 39 секунд. Військові підняли свою авіацію в небо, однак ракету не збивали.

Нагадаємо, 25 березня головний комендант служби прикордонної охорони Польщі Роберт Баган повідомив, що влада країни має намір побудувати вежі для спостереження на кордоні з Білоруссю.

Крім того, Путін заявив, що Польща збирається напасти на Україну і повернути "свої" землі.