Потрібна нова Конституція: в РФ тривають переговори щодо повернення смертної кари

У російському парламенті наразі немає єдиної позиції про зняття мораторію на смертну кару. Однак речник Держдуми В'ячеслав Володін зазначив, що для повернення страти достатньо ухвалити постанову Конституційного суду.

У російській Держдумі на першому пленарному засіданні після теракту в "Крокус Сіті Холі" спалахнула дискусія щодо зняття мораторію на страту. Наразі в адміністрації президента (АП) РФ немає однозначної думки щодо цього питання. Про це виданню "Ведомости" розповіло джерело близьке до АП.

"Потрібно прораховувати ризики — зняття мораторію краще за довічне ув'язнення або все-таки висока ймовірність помилок", — каже співрозмовник журналістів.

Як зазначили у виданні, ініціювали відповідну дискусію лідери фракцій "Справедливая Россия" Сергій Миронов і ЛДПР Леонід Слуцький. Раніше цю тему порушував і керівник фракції "Единая Россия" Володимир Васильєв і голова його партії, заступник очільника Ради безпеки Дмитро Медведєв. До дискусії на пленарному засіданні приєднався речник Держдуми В'ячеслав Володін.

Що в Держдумі говорять про повернення смертної кари

Ще одне джерело видання вважає, що загалом у словах Володіна є розуміння, що для повернення страти достатньо ухвалити постанову Конституційного суду (КС).

"Наскільки знаю, у нас і в Конституції, і в кримінальному законодавстві смертну кару ніхто не скасовував. Є рішення КС, який відклав винесення такого вироку. Тому не треба жодних референдумів, достатньо рішення щодо цього питання КС", — сказав Володін.

За словами співрозмовника журналістів, "це не означає, що хтось реалізовуватиме такий сценарій прямо зараз". Ще одне джерело вважає, що ця дискусія в парламенті ведеться для "відвернення уваги".

У Конституційному суді РФ наразі не висловили своєї позиції щодо парламентської дискусії. У пресслужбі пояснили це тим, що "в контексті обговорення цієї проблеми в сьогоднішній ситуації питання може стати предметом розгляду суду".

Що про зняття мораторію на старту кажуть російські експерти

Як запевняє доктор юридичних наук Михайло Федотов, постанова Конституційного суду про мораторій на страту не може бути скасована ніким, зокрема й самим КС.

"КС не може й ухвалити нове рішення, яке суперечило б ухваленому раніше. Тому заради зняття мораторію доведеться ухвалювати нову Конституцію", — каже Федотов.

Він також наголошує, що за Конституцією смертна кара може застосовуватися лише за особливо тяжкі злочини проти життя, а до цієї категорії "ні тероризм, ні держзрада, ні педофілія не належать".

За словами адвокатки Сталіни Гуревич, до мораторію існувало п'ять злочинів, покарання за які передбачало страту. Це кваліфіковане вбивство (ст. 105 КК), геноцид (ст. 357 КК), зазіхання на життя державного чи громадського діяча (ст. 277 КК) або ж особи, яка здійснює правосуддя чи попереднє слідство (ст. 295 КК), і навіть співробітника правоохоронних органів (ст. 317 КК).

"Не порушивши Конституцію, повернути страту не можна", — резюмує Федотов.

Правознавець Мухамед Біджев заявив виданню, що Росія може денонсувати міжнародні конвенції та протоколи, але смертної кари відновити нібито не зможе, тому що такого не допускає Конституція та постанови КС, який неодноразово формулював свою позицію щодо цього питання.

Нагадаємо, 26 березня 71-річний депутат, голова партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов порушив питання про необхідність повернення в РФ смертної кари. За його словами, перед так званою СВО й до подій в "Крокусі" проводилося опитування серед росіян, яке показало, що 69% громадян РФ схвалюють повернення смертної кари для терористів і вбивць дітей.