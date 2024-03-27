"Будинок Москви" у Ризі продадуть: Латвія передасть вилучені кошти Україні

Уряд Латвії вирішив продати через аукціон земельну ділянку в центрі Риги, де розташовується "Будинок Москви", який до націоналізації через підпорядкування структур належав Володимиру Путіну та меру Москви Сергію Собяніну.

Кабінет міністрів Латвії вирішив продати з аукціону земельну ділянку в Ризі на вул. Маріяс, 7, і розташовану на ній будівлю — так званий "Будинок Москви", який раніше належав уряду столиці РФ, тобто перебував у підпорядкуванні структур, чиїми фактичними власниками є президент РФ Володимир Путін і міський голова Москви Сергій Собянін. Про це повідомили у Латвійських громадських ЗМІ (LSM).

"Кошти, отримані на аукціоні (вирахувавши з них адміністративні витрати), планують передати на підтримку України, тож до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України", — йдеться у повідомленні.

Сам будинок був націоналізований за рішенням Сейму ще 11 січня цього року.

"За кадастровими даними Державної земельної служби, ціна ділянки становить 517 083 євро, а будівлі — 2 348 340 євро", — зазначили в LSM.

На таке рішення латвійської влади вже встигла відреагувати офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона пообіцяла "жорсткі та вкрай болючі" для Латвії кроки у відповідь на націоналізацію "Будинку Москви" в Ризі.

25 березня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що європейські країни повинні почати підготовку до вірогідного зіткнення з російською армією. Йдеться, зокрема, про можливість повернення призову на військову службу.

Крім того, 8 березня прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня порівняла Російську Федерацію з непередбачуваним сусідом-алкоголіком чи наркоманом, поведінку якого передбачити неможливо.