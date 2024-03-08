Прем'єрка Латвії порівняла сусідню Росію з непередбачуваним алкоголіком і наркоманом

Латвія продовжує укріплювати кордони з Росією та Білоруссю. Збройні сили мають інформувати населення про роботи, вважає головна урядовиця країни.

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Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня порівняла Російську Федерацію з непередбачуваним сусідом-алкоголіком чи наркоманом, поведінку якого передбачити неможливо. Про це Сіліня заявила в інтерв’ю Latvijas Radio в п'ятницю, 8 березня.

Керівниця латвійського уряду попередила, що країни, які є сусідами Росії, повинні це усвідомлювати.

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, схожий на алкоголіка чи наркомана, дії якого ми не можемо передбачити. Ми маємо усвідомлювати, що ми живемо поруч із Росією, Білоруссю", — сказала Сіліня.

За її словами, Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів із цими обома державами.

"Ми побудували сухопутний кордон із Білоруссю, зараз будуємо кордон із Росією. Ми зміцнюємо військовий потенціал нашого кордону. Ми діємо за чітким планом", — наголосила прем'єрка Латвії.

Вона також апелювала до людей, які іноді живуть "у своїх бульбашках і своїх реаліях". Сіліня закликала Національні збройні сили інформувати регіональну пресу про те, які роботи проводитимуться на східному кордоні країни.

Нагадаємо, 29 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Володимир Путін не зупиниться, якщо досягне успіху у війні проти України. А в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитися країни Балтії.

19 січня міністри оборони країн Балтії домовилися про створення оборонних зон на східних кордонах своїх країн, щоб захиститися від можливої агресії РФ