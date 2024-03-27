Багатотисячні протести в Будапешті: угорці вимагають відставки Орбана та головного прокурора

Приводом для масових акцій стала публікація аудіозапису зі свідченнями про корупцію в уряді країни. Протестувальники пройшли від Офісу генпрокурора до парламенту.

Тисячі мешканців угорської столиці Будапешту взяли участь у протесті, під час якого вони вимагали відставки очільника уряду Віктора Орбана та головного прокурора країни. Про це йде мова у матеріалі Reuters.

Видання зазначає, що це сталося після публікації аудіозапису зі свідченнями про корупцію в угорському уряді. Багатотисячна акція протесту відбулася поруч з будівлею парламенту. Її учасники вимагали відставки не лише Орбана, а й головного прокурора. Відомо, що протестувальники організували марш, який пролягав від Офісу головного прокурора до парламенту. Водночас лунали вигуки "У відставку, у відставку".

До учасників протесту звернувся Петер Мадяр — колишній чоловік ексглави міністерства юстиції Юдіт Варги. Саме йому належить публікація аудіозапису, де його ексдружина підтвердила наявність змови для приховування наявності корупції в уряді Угорщини.

Окремо Мадяр підтвердив, що має намір створити власну партію, яка стане "викликом для Орбана" на місцевих виборах та виборах до Європарламенту, запланованих у червні.

"Угорці вдячні вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами, аби сказати владі досить", — заявив Мадяр.

Варто зазначити, що фігурантами скандалу стали колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер і екскерівник судових виконавців Дьордя Шадла. Жоден з них не визнав свою провину. У прокуратурі наполягають на їх ув'язненні. Також там додали, що проведуть аналіз запису, зробленого, як стверджує Мадяр, у січні минулого року. До того ж там планують зібрати інші докази у справі.

Нагадаємо, що 27 жовтня Віктор Орбан виступив з черговою антиукраїнською заявою. Зокрема політик назвав Україну найбільш корумпованою країною в Європі.

Також 18 березня 2022 року Орбан висловив припущення, що Україна втратить приблизно половину своєї території та заговорив про розпад ЄС.