З офісу Європолу в Гаазі зникли секретні документи з особистими даними співробітників, — Politico

За інформацією журналістів, деякі із загублених документів було виявлено завдяки чоловікові, який знайшов їх у громадському місці і приніс до місцевого відділення поліції.

В Європолі — головному поліцейському управлінні Євросоюзу — розслідують зникнення конфіденційних даних вищих посадових осіб відомства. Про це повідомляє Politico.

Згідно із внутрішньою запискою агентства, з якою ознайомилося Politico, а також із розмов із нинішніми та колишніми співробітниками відомства, особисті справи виконавчої директорки Європолу Кетрін Де Боллє та інших високопосадовців управління зникли ще до вересня 2023 року.

Водночас, як зазначає видання, файли мали перебувати під замком, у безпечній камері зберігання всередині штаб-квартири Європолу в Гаазі.

"6 вересня 2023 року в дирекції Європолу повідомили про зникнення особистих справ кількох співробітників. Після перевірки всіх записів відомство виявило, що відсутні деякі файли", — підкреслює Politico.

Відтоді, за словами видання, європейські правоохоронні органи загрузли в детективному розслідуванні.

"З огляду на роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особистих справ співробітників є серйозним інцидентом із порушенням безпеки та особистих даних", — йдеться в записці, опублікованій у внутрішній системі повідомлень Європолу.

Politico розповіло деякі деталі інциденту, які стали відомі від інсайдерів — чинних і колишніх співробітників відомства. За їхніми словами, деякі із загублених документів було виявлено завдяки жителю Гааги, який знайшов їх у громадському місці та приніс у місцеве відділення поліції.

"Особисті файли належали виконавчому директору Європолу Катрін Де Боллє і трьом її заступникам. Після цього керівника відділу кадрів агентства відправили "в адміністративну відпустку", — зауважили інсайдери.

Окрім цього, один із чиновників заявив, що зниклі файли можуть містити інформацію про заявку на роботу чиновника, відповідне навчання, дати народження, сімейний стан, дітей, поточну адресу та іншу типову інформацію, яку зберігає відділ кадрів.

"Мало хто знає код від сейфа, безпосередньо знайомі з процедурою. Незрозуміло, як було взято файли", — акцентував один із чиновників.

Що відомо про Європол

Європол є одним із найбільших агентств ЄС, що координує великі міжнародні розслідування та операції спільно з національними поліцейськими органами і партнерами, як-от Інтерпол і ФБР США.

Щодо дотримання конфіденційності даних, зокрема персональних, кадрові файли Європолу в друкованому вигляді зберігаються замкненими в сейфі, у кімнаті, призначеній тільки для обмеженого доступу персоналу.

В агентстві працюють загалом понад 1400 співробітників. Відділ кадрів Європолу з 2016 року очолював Массіміліано Беттін, який раніше обіймав посаду головного маршала поліції Італії.

Нагадаємо, діаманти, криптовалюту і тисячі євро готівки вилучено під час спецоперації, яку провели агенти національної поліції Іспанії спільно з Європолом (EUROPOL).