Для розслідування воєнних злочинів РФ: Європол створив спеціальну OSINT-групу

За інформацією Європолу, до OSINT-групи, створеної агентством, уже приєдналися 14 країн, включно зі США.

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Європол створив Оперативну робочу групу (OTF) для сприяння розслідуванню воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні. Про це повідомляють на сайті організації.

"Завданням оперативної групи буде ідентифікація підозрюваних та їхня причетність до ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності або злочинів геноциду, скоєних в Україні, за допомогою збирання й аналізу розвідувальних даних із відкритих джерел", — уточнюється в інформації.

Як стало відомо, ідентифікацію здійснюватимуть шляхом збору та аналізу інформації з відкритих джерел.

"Зокрема в соціальних мережах міститься величезний масив таких даних. Вони можуть допомогти слідчим. Міжнародне співробітництво в цьому напрямі неоціненне", — підкреслює Європол.

Очолюють групу підрозділи з боротьби з міжнародними злочинами поліції Нідерландів і Німеччини. Крім того, до групи, за даними Європолу, вже долучилися 14 країн — Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Велика Британія, США.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, створення OSINT-групи є "ще однією важливою віхою" у співпраці України та агентства Євросоюзу зі співробітництва правоохоронних органів.

"Аналітична підтримка Європолу є величезним внеском у мережу всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії. Дякую, що стоїте з нами на передовій правосуддя", — додав він у X (Twitter).

Нагадаємо, діаманти, криптовалюту і тисячі євро готівки вилучено під час спецоперації, яку провели агенти національної поліції Іспанії спільно з Європолом (EUROPOL).