"Вбийте людей за 500 тисяч": у РФ затримали 9-річну школярку за "заклики до тероризму" (відео)

Під час допиту неповнолітня розповіла, що з нудьги вирішила написати незнайомцю, номер якого було збережено на телефоні її старшої сестри. У відповідь дівчині надійшло повідомлення із погрозою розповісти про її дії ФСБ.

У місті Чадан Російської Федерації до відділку поліції доставили 9-річну школярку за заклики до "тероризму". Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) по республіці Тива.

За інформацією журналістів видання "Комсомольская правда", до поліцейського відділку дівчину разом із її батьками привезли під час оперативного-розшукових заходів співробітники МВС та управління Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ).

Під час допиту неповнолітня розповіла, що з нудьги вирішила написати незнайомцю, номер якого було збережено на телефоні її старшої сестри.

Як пишуть російські журналісти, абоненту було надіслано повідомлення із пропозицією влаштувати "протиправні дії в обмін на винагороду". У МВС оприлюднили скріншоти листування школярки, де вона пропонує "вбити людей за 500 тисяч рублів".

У відповідь 9-річній дівчині надійшло повідомлення із погрозою розповісти про її дії правоохоронним органам. Школярка злякалася, вибачилася та попросила співрозмовника не робити цього.

"Вибачте, якщо образила! Я сама ненавиджу терористів", — йдеться у повідомленні дитини.

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" і почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення і зникли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для трьох громадян, причетних до справи "Крокус". Двоє людей — обвинувачені, третій — підозрюваний. Усіх заарештували до 22 травня. Серед заарештованих — двоє громадян РФ і один — має посвідку на тимчасове перебування.