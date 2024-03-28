Теракт у "Крокусі": підозрювані були під дією наркотиків, — ЗМІ (фото)

Як стверджують джерела російських ЗМІ, у чотирьох терористів, які напали на "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї, у крові нібито виявили наявність психотропних речовин, що блокують почуття страху.

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Четверо підозрюваних, які напали на концертний зал "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї 22 березня, перебували під впливом психотропних речовин, що відключають страх. Також з'ясувалося, що вони відвідували будівлю концертного залу до атаки — 7, 10 і 14 березня. Про це "Базі" повідомили власні джерела.

"У Шамсутдіна Фарідуні, Далерджона Мірзоєва, Саідакрамі Рачабалізода і Мухаммадсобіра Файзова взяли кров на експертизу. В аналізах кожного знайшли психотропну речовину, яка змінює сприйняття реальності. Джерело "Бази" не уточнило назву речовини", — ідеться в повідомленні.

Крім цього, Фарідуні Шамсутдін був у будівлі 7 березня, щоб розглянути схему будівлі і нібито підготуватися до теракту. Це підтверджує знімок, який зробив фотограф цього дня. Тоді він знімав випадкових відвідувачів, а після теракту впізнав на одній із фотографій Фарідуні.

Фарідуні Шамсутдін у "Крокус-Сіті" до теракту Фото: База

Те, що Фарідуні Шамсутдін був у будівлі "Крокус-Сіті" задовго до теракту, також підтверджує опитування таксиста, яке опинилося в розпорядженні "Бази".

"25-річний Фарідуні Шамсутдін сів у машину в доброму гуморі та сам почав бесіду. Розмову почав таджицькою — водій попросив перейти на російську. Шамсутдін замовив машину в момент початку концерту (7 березня в "Крокусі" виступав Алессандро Сафіна), тож водій здивувався і запитав, чому той поїхав так рано. Шамсутдін пояснив, що концерт йому не сподобався, і поскаржився, що викинув гроші на вітер. Квиток за вісім тисяч він нібито купив у перекупа", — пише видання.

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Ще один підозрюваний приходив у "Крокус" двічі — 10 і 14 березня.

Також джерела "Бази" повідомили, що фігуранти засвітилися на заправці "Газпромнефті" в районі Строгіно і МКАД ще за день до трагедії — 21 березня. Вони заправляли автомобіль, на якому намагалися втекти після теракту.

26 березня турецьке видання Yetkin report повідомило, що двоє обвинувачених у теракті в "Крокус-Сіті" Фарідун Шамсиддін і Саїдакрамі Рачабалізода з січня по березень проживали в готелях у центральних районах Фатіх і Шішлі в Стамбулі. Коли Фарідуні схопили, він сказав на допиті, що поїхав до Туреччини, тому що "у нього закінчилася віза". Обидва підозрюваних вилетіли в Москву одним рейсом 2 березня.

25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для трьох громадян, причетних до справи "Крокус". Двоє людей — обвинувачені, третій — підозрюваний. Усіх заарештували до 22 травня. Серед заарештованих — двоє громадян РФ і один — має посвідку на тимчасове перебування.

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" і почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення і зникли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.