"Ми — не ви": Симоньян упевнена, що Путіну не потрібен серйозний суперник на виборах (відео)

За словами головної редакторки телеканалу Russia Today, у Москви своя позиція стосовно того, як треба жити далі, а Захід їй особливо і не подобається.

У Росії відбулися чергові президентські вибори і на п'ятий термін було обрано Володимира Путіна. Головна редакторка телеканалу Russia Today (RT) Маргарита Симоньян вважає, що йому не потрібен був серйозний суперник. Про це йдеться в сюжеті журналіста BBC Стіва Розенберга.

Під час одного із заходів, який відбувся в Кремлі, іноземному журналісту вдалося поговорити з місцевими прихильниками Володимира Путіна.

У Маргарити Симоньян він запитав, чому на президентських виборах не було серйозного суперника для глави держави і чому в Кремлі навіть не розглядають такий варіант.

"Чи потрібен серйозний суперник? Навіщо? Чому ви завжди вважаєте, що те, як ви живете, краще, ніж те, як живемо ми? Навіть те, як ви ставите запитання: "Чому б вам не робити так, як робимо ми?". Тому що ми — не ви, і ви нам не дуже-то подобаєтеся", — відповіла російська журналістка, яка підтримує режим Володимира Путіна.

Інші співрозмовники Стіва Розенберга в Кремлі також були раді тому, що Володимир Путін був обраний на новий президентський термін. Крім того, вони переконані, що фактично всі росіяни підтримують його кандидатуру і це нібито показав результат голосування.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що Володимир Путін вп'яте стає президентом Росії і за нього могли проголосувати 76 мільйонів громадян. Підсумкова явка на виборах президента РФ становила 77,49%. В "абсолютному обчисленні" в голосуванні нібито взяли участь 87 мільйонів виборців, а за кордоном — 388 тисяч.