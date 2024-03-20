Вибори в Росії: жінка на колінах проповзла на дільницю, щоб вкинути бюлетені (відео)

Неподалік від урни був пост охорони, однак співробітник зробив вигляд, що нічого не бачив.

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В Росії жінка на колінах намагалася непомітно проповзти в зал, щоб закинути бюлетені в скриньку для голосування. Відео опублікували у сервісі мікроблогів Х.

Можна побачити, що дві жінки вже після голосування закидали в скриньку цілу стопку відповідних аркушів. Неподалік був пост охорони, але співробітник поліції. Одна з них проповзла на колінах до приміщення.

Автори публікації не уточнюють, коли саме та на якій дільниці жінки фальсифікували процес голосування.

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Охоронець прикинувся, що нічого не бачив. Однак жінки не знали або забули про те, що в залі встановлена відеокамера.

Вибори у РФ та інциденти на дільницях

На виборчій дільниці у РФ 15 березня портрет очільника Кремля Володимира Путіна приховали простирадлом. Це відбулося через скаргу незалежного спостерігача. У соцмережах також зазначають, що на виборчих дільницях перебувають невідомі особи у військовій формі.

Також 15 березня на виборчій дільниці у Бєлгороді пролунав вибух. Після потужного вибуху люди почали кричати та розбігатися в паніці. За попередніми даними, інцидент встиг зафільмувати один з активістів опозиціонера Олексія Навального.

У російській столиці, як інформує Telegram-канал "Москва Live", літня жінка підпалила кабінку для голосування. Вона облила її горючою сумішшю, щоб підпалити. Згодом дістала телефон для фіксації результатів. Жінці може загрожувати термін ув’язнення від 3 до 5 років.

У Telegram-каналі "Осторожно Москва" повідомили про те, що дівчина на виборчій дільниці в школі на Алтуф'євському шосе кинула свій бюлетень у скриньку для голосування, а після цього вилила в неї зеленку. Вона намагалася сфотографувати підсумок. Її одразу затримали.

Нагадаємо, 14 березня у 20 країнах назвали нелегітимними "вибори президента" на окупованих територіях України. Представники держав зазначили, що Росія організувала "вибори", які збіглися з 10-ю річницею окупації Криму, що "є явною провокацією". Вони відкинули легітимність такого "голосування".