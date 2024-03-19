"Продовжимо мати справу з цим": у Білому домі відреагували на "перемогу" Путіна на "виборах" (відео)

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, російські "вибори" не були вільними і справедливими, проте "реальність така, що Путін є президентом Росії".

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Постановочні вибори в Російській Федерації не відповідали критеріям свободи або справедливості, проте США продовжать "мати справу з цією реальністю". Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Салліван підкреслив, що результати "виборів" у Росії не були непередбачуваними, оскільки президент РФ Володимир Путін усунув своїх політичних опонентів. Чиновник підкреслив, що деякі опозиціонери трагічно загинули.

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"Отже, у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, і їхній результат був визначений наперед", — сказав він.

При цьому Салліван також заявив, що нинішні реалії такі, що "Путін є президентом Росії".

"Нам доводилося стикатися з цією реальністю впродовж усієї війни в Україні, під час інших агресій, зроблених Росією, під час інших кроків, які суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента і з боку Російської Федерації під його керівництвом. І ми продовжимо мати справу з цією реальністю", — заявив радник.

Салліван також підкреслив, що ця реальність не заперечує того факту, що російські "вибори" не відповідали "будь-яким критеріям свободи або справедливості".

Брифінг Джейка Саллівана

Нагадаємо, спікер уряду ФРН Крістіане Гофман повідомив, що уряд Німеччини не визнає легітимною "перемогу" чинного президента Володимира Путіна на "виборах", що відбулися в Росії 15-17 березня.

Зі свого боку міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Володимир Путін "вкотре викрав вибори", однак зробити те саме з Україною у нього не вийде.