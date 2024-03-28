Через зв'язки з РФ: турецькій авіакомпанії заборонили літати в одну з країн Європи

Компанія Southwind Airlines була заснована в Туреччині, але вона тісно пов'язана Росією.

Фінська транспортна компанія Traficom обмежила можливість здійснення польотів турецькою авіакомпанією Southwind Airlines до Фінляндії через її партнерство з Росією. Про це повідомляє Avianews.

Генеральний директор Traficom Яркко Саарімякі заявив, що під час аналізу діяльності компанії було виявлено, що значна частина власності та фактичний контроль над Southwind Airlines пов'язана зі стороною РФ.

Згідно з даними видання, Southwind Airlines була створена в Туреччині 2022 року вже після введення обмежень для російських авіакомпаній через початок повномасштабної війни Росії з Україною. Ця авіакомпанія має зв'язки з російським туристичним оператором Pegas Touristik, який отримав дозвіл на продовження перевезень російських туристів до Туреччини навіть після введення санкцій.

Southwind Airlines, орієнтована на перевезення туристів до Туреччини, подала заявку на запуск рейсів між столицями Фінляндії та Туреччини. Крім того, одним із нових маршрутів, який було запроваджено авіакомпанією, став Стамбул-Мінськ.

Також повідомляється, що до початку повномасштабної війни в Україні Pegas Touristik здійснював авіаперевезення туристів із використанням літаків, які значилися в компанії, пов'язаної з РФ, Nordwind Airlines. Однак через введення обмежень деякі судна були виведені з Росії і перейшли до складу парку Southwind Airlines.

Нагадаємо, 16 січня в The Washington Post писали про те, що російські авіакомпанії через санкції не можуть отримувати важливі запчастини. Унаслідок цього в РФ почастішали випадки несправностей повітряних суден.