"Продавці гною": Кірбі відповів РФ на заяви щодо причетності України до теракту в "Крокусі"

Кремлівські чиновники намагаються перекласти провину у стрілянині в російському концерт-холі на Україну чи США, коли очевидно, що за атакою стоїть ІДІЛ, наголосив представник Білого дому.

У Вашингтоні спростували слова президента Росії Володимира Путіна про те, що до теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" нібито причетна Україна. Радник Білого Дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки під час брифінгу у четвер, 28 березня, заяви Кремля назвав "нісенітницею і пропагандою". Про це пише видання The Hill.

Кірбі наголосив, що всупереч заявам Путіна, "які намагаються перекласти провину на Україну, Сполучені Штати та всіх інших, хто відповідає їхнім політичним наративам, цілком очевидно, що ІДІЛ несе повну відповідальність за жахливий теракт в Москві минулого тижня".

Представник Білого дому сказав, що заяви російських посадовців нагадують йому висловлювання його дядька про продавців гною.

"У нас була маленька ферма, де ми вирощували худобу поблизу Окали у Флориді. Мій дядько казав, що найкращі продавці гною часто носять його проби в роті. Російські чиновники, здається, досить хороші продавці гною", — розказав Кірбі.

Він нагадав, що Москва була попереджена про загрозу нападу. Росії передали відповідний лист і застерегли громадян США від великих зібрань і концертів у Москві.

"Ми надаємо цю інформацію Росії, тому що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до свого обов’язку попереджати і ніколи не хочуть бачити невинних життів, загиблих у терористичних атаках", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, 28 березня Слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокус Сіті Холі" нібито причетні українці. Слідство зафіксувало, що виконавцям теракту надходили "значні суми грошових коштів і криптовалюти з України, які використовувалися під час підготовки злочину".

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News сказав, що Путін використовує стрілянину в "Крокусі" для мобілізації свого народу, наступальних дій і "щоб не було України".