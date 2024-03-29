Загроза теракту: спецслужби Франції рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпіади, — ЗМІ

За даними радіо Europe 1, на тлі теракту, скоєного в підмосковному "Крокус Сіті Холі", рівень терористичної загрози у Франції було підвищено до максимального. Французька розвідка активізувала перевірки громадян, які прибувають із Центральної Азії.

Міністерству внутрішніх справ Франції рекомендовано переглянути плани відкриття Олімпійських ігор у Парижі та перейти до альтернативного "плану Б" через високу загрозу безпеці для учасників. Про це повідомляє французьке радіо Europe 1 з посиланням на неназване джерело у Головному управлінні внутрішньої безпеки (DGSI).

"Майже через тиждень після теракту в Москві французька розвідка побоюється повернення масового тероризму до Франції. Цього четверга Жеральд Дарманен відвідає штаб-квартиру DGSI, щоб обговорити це питання, причому в полі його зору буде церемонія відкриття Олімпійських ігор", — ідеться в повідомленні.

Як передає радіо Europe 1, джерело в розвідувальній службі зазначило, що нинішній формат церемонії на річці Сені надто ризикований, щоб продовжувати його в тому вигляді, як це було заплановано.

На тлі теракту, скоєного в підмосковному "Крокус Сіті Холі", рівень терористичної загрози у Франції було підвищено до максимального. Французька розвідка активізувала перевірки громадян, які прибувають із Центральної Азії.

"Протягом останнього тижня спостерігається велика активність серед вихідців із Центральної Азії, яких ми зазвичай відстежуємо", — каже одне з джерел у розвідці. Тому французька розвідка вирішила зосередити свої датчики на громадянах Туркменістану, Киргизстану та Казахстану. Завдання полягає в тому, щоб здійснити цей перехід, зберігаючи при цьому високий рівень пильності щодо ізольованих ісламістів, здатних почати діяти лише за кілька днів", — йдеться в повідомленні.

Раніше начальник Головного штабу сухопутних сил Франції П'єр Шилль заявив про плани збільшення військового контингенту, який буде залучений для безпеки Олімпійських ігор у Парижі, до 20 тисяч осіб. Він також зазначив, що військові супроводжуватимуть учасників естафети олімпійського вогню по всій території країни.

Нагадаємо, 16 березня президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю українським журналістам заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні на час проведення Олімпійських ігор.