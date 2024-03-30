У Москві горів державний університет імені Баумана: подробиці (відео)

У російській столиці зайнявся дах одного з корпусів університету. За даними росЗМІ, пожежу локалізували, постраждалих немає.

У суботу, 30 березня, у Москві сталася пожежа в Московському державному технічному університеті імені Баумана (МДТУ ім. Баумана). Спалахнув дах корпусу в Бригадирському провулку, що перебуває на реконструкції. Про це повідомило російське інформагентство ТАСС із покликанням на оперативні служби.

"Іде густий сірий дим. Ведеться евакуація. На місце прибули пожежники, проводиться розвідка", — ідеться в повідомленні.

Відео з місця події опублікував російський Telegram-канал Readovka.

Зі свого боку, керівництво вишу повідомило, що займання сталося в будівлі багатофункціонального бібліотечного комплексу кампусу МДТУ ім. Баумана

"Пожежні бригади оперативно прибули на місце пожежі. Займання локалізоване. Загрози для життя студентів і співробітників немає" — запевнили в університеті й пообіцяли згодом детальніше розказати про інцидент.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 березня в підмосковному концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина. За останніми даними, жертвами теракту стали 144 людини.

29 березня Слідчий комітет РФ повідомив, що підозрювані в стрілянині нібито зізналися, що всі їхні дії до теракту, а також після контролювала якась людина під псевдонімом через месенджер Telegram. А також заявили, що після скоєного нібито їхали по нагороду до Києва.