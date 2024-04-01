Українські біженці в Румунії можуть залишитися у 2024 році без фінансової підтримки

Румунська влада так і не може відповісти, коли органи місцевого публічного управління зможуть отримати необхідні суми для виплат грошової компенсації українським біженцям.

Румунський уряд на кінець першого кварталу 2024 року поки що так і не передбачив грошову допомогу українським біженцям. Про це повідомляє видання Euractiv з посиланням на Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU).

Деякі грошові суми було виплачено біженцям з України в січні та лютому цьогоріч, проте це виявилися заборгованості кінця минулого, 2023-го.

За інформацією видання, IGSU також зазначала, що протягом минулого року фіксувалися затримки з виплатою компенсацій українським біженцям, чому причиною, за словами інспекції, став дефіцит бюджету. Це призвело навіть до того, що в листопаді українські біженці вийшли на акцію протесту до Міністерства фінансів країни.

Водночас румунська влада так і не може відповісти, коли органи місцевого публічного управління зможуть отримати необхідні суми для виплат, хоча ще рік тому, як підкреслює Euractiv, голова представництва Єврокомісії в Румунії Рамона Кіріак уточнювала: Бухаресту відкрито доступ до європейських фондів, щоб не виникало проблем у розв'язанні цього питання.

Що відомо про українських біженців у Румунії

За даними Генеральної інспекції, зараз у країні зареєстровано понад 78 тисяч українців. При цьому всі дорослі мають бути зафіксовані в окружних агентствах із працевлаштування, у муніципалітеті Бухареста або вже працювати в Румунії, а діти зобов'язані відвідувати навчальні заклади.

Фактично Румунія посідає восьме місце серед європейських країн, які приймають біженців із воюючої України.

Щодо фінансової підтримки, то до квітня минулого року її видавали за програмою 50/20 румунським сім'ям, які приймали українців. Тобто щоденна допомога становила 50 лей, або 10 євро, на проживання і 20 лей — на харчування.

У травні 2023 року суми щомісячної фінансової підтримки українців зменшилися:

750 лей (150 євро) — для окремих фізичних осіб;

2000 лей (402 євро) — для сімей плюс додатково 600 лей (120 євро) на людину на харчування.

Нагадаємо, що в Чехії для деяких українців скасують статус тимчасового захисту.