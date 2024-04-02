Через затримання трудових мігрантів: у Дагестані почався сміттєвий колапс (фото)

За словами заступника глави Мінпраці Таджикистану Шахнози Нодірі, після теракту в "Крокусі" в країну приїжджає більше людей, ніж виїжджає.

На території російської республіки Дагестан, у Махачкалі, виникли проблеми з прибиранням сміття через відтік трудових мігрантів у зв'язку із затриманнями іноземних громадян, що послідували за терактом у "Крокус Сіті Холі". Про це пише російське агентство "РИА Новости".

Повідомляють, що сміттєвий колапс спіткав столицю Дагестану після того, як співробітники поліції затримали "до з'ясування особи" мігрантів, які працюють у муніципальній бюджетній установі (МБУ) "Махачкала-1".

"Протягом останніх днів спостерігається погіршення санітарного стану міста, з технічних причин у регіонального оператора (з поводження з твердими комунальними відходами) МБУ "Махачкала-1" виникли складнощі при прибиранні сміття, контейнерних майданчиків і вивезенні ТКО", — заявили в адміністрації міста.

У відомстві зазначили, що до прибирання та вивезення сміття вже залучили чоловіків, які працюють в адміністрації Махачкали та підвідомчих установах. Тим часом у місцевих Telegram-каналах з'явилися скарги на "погіршення санітарного стану" і відповідні фото.

Сміття в Махачкалі Фото: Соцмережi Сміття в Махачкалі Фото: Соцмережi

Джерело агентства також заявило, що деякі вихідці із Середньої Азії могли покинути Дагестан після затримання минулої неділі в Махачкалі та Каспійську кількох земляків за підозрою в тероризмі.

The Moscow Times пише, що Міністерство праці, міграції та зайнятості населення Таджикистану зафіксувало відтік трудових мігрантів із Росії після теракту в підмосковному "Крокус сіті холі".

"Багато дзвінків дуже. Це, найімовірніше, не стільки скарги на утиски, скільки боязнь наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати. Ми зараз відстежуємо ситуацію, у нас приїжджає (до Таджикистану) більше, ніж виїжджає", — зазначила заступник глави відомства Шахноза Нодірі.

Нагадаємо, 29 березня співробітники органів безпеки Таджикистану повідомили про затримання дев'ятьох осіб у зв'язку з нападом на концертний зал під Москвою 22 березня. Усіх затриманих підозрюють у зв'язках з обвинуваченими в теракті, а також з "Ісламською державою", зокрема з афганським осередком угруповання.

Раніше, 28 березня, ЗМІ писали, що в Москві мігранти з Таджикистану намагаються не виходити з дому, бо через теракт у "Крокус Сіті Холі" бояться, що їх депортують, або відправлять на війну в Україну.