У фінській школі сталася стрільба: 12-річного підлітка заарештовано, є загиблий (карта)

Місцева поліція поінформувала, що одного підлітка вбито, а двоє серйозно поранені й перебувають у лікарні.

Уранці у вівторок, 2 квітня, у школі Віертола у Вантаа, передмісті Гельсінкі, сталася стрілянина зі смертельними наслідками. Про це повідомило видання Yle.

Загинув 12-річний хлопчик, ще двоє дітей серйозно постраждали. Підозрюваний — однокласник цих хлопчиків — утік одразу після стрілянини, проте незабаром його заарештували.

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Як повідомила місцева поліція, постріли було зроблено з ліцензованого пістолета, який належав близькому родичу підлітка, котрий одразу визнав свою провину.

Поліції вдалося допитати підозрюваного підлітка, проте розслідування продовжиться найближчими днями із заслуховуванням свідків злочину. Поліція провела в школі також технічну експертизу і розслідування, яке продовжиться і завтра.

"Поліція розслідує, серед іншого, мотив вчинку і причини, що призвели до інциденту", — повідомив комісар із кримінальних справ Марко Сярккя.

Він же поінформував, що двоє підлітків дуже серйозно поранені і все ще перебувають у лікарні.

"Жодної додаткової інформації або змін про їхній стан немає", — уточнив комісар.

Водночас начальник національної поліції Сеппо Колехмайнен на пресконференції у Вантаа заявив, що фінське суспільство і профільні служби думали, що вже зробили висновки з попередніх шкільних розстрілів.

"Такого дня не повинно було статися", — підкреслив він.

Що відомо про стрілянину у фінських школах і вишах

Про стрілянину в школі Віертола, де навчаються близько 800 дітей з 1-го по 9-й класи і працює 90 осіб, стало відомо після 9-ї години ранку за місцевим часом 2 квітня. Поліція вжила всіх заходів безпеки, проте Катрі Кальське, заступник міського менеджера з освіти та навчання міста Вантаа, заявила, що вони глибоко вражені і не очікували такого інциденту.

Вона висловила сподівання, що стрілянина послугує тривожним сигналом для суспільства і нагадала про трагічні події із застосуванням вогнепальної зброї, які сталися у фінських навчальних закладах.

Так, у 2008 році студент Матті Саарі відкрив вогонь у професійному училищі в Каугайокі на північному заході Фінляндії. Він убив дев'ятьох студентів і одного співробітника, перш ніж направити пістолет на себе.

Попередні шкільні стрілянини у Фінляндії поставили під удар політику країни щодо зброї. У 2007 році Пекка-Ерік Аувінен застрелив шістьох учнів, шкільну медсестру, директора і себе з пістолета в середній школі Йокела недалеко від Гельсінкі.

У 2010 році Фінляндія посилила законодавство про зброю, запровадивши тест на придатність для всіх претендентів на ліцензію на вогнепальну зброю. Віковий ценз для заявників було змінено з 18 до 20 років.

Видання The Guardian, інформуючи читачів про цей інцидент, повідомило, що у Фінляндії — країні з населенням 5,6 мільйона осіб, де полювання і стрілянина по мішенях є популярними видами діяльності, є більше ніж 1,5 мільйона одиниць ліцензованої вогнепальної зброї і приблизно 430 тисяч власників ліцензій.

Нагадаємо, у США під час святкування Геловіна в жовтні 2023 року у двох містах сталася масова стрілянина. Повідомляли, що внаслідок інциденту було поранено 19 осіб, ще двох підлітків було вбито.

Того ж року 30 листопада іноземні ЗМІ повідомляли, що в Ізраїлі терористи обстріляли людей на зупинці. Сімох людей було госпіталізовано, ще двоє людей — загинули.