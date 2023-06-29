"Ми не шкодуємо": сімейна пара помстилася сусідові, розпилявши його дерево на своїй ділянці (фото)

Те, що зробили Ірен Лі та її чоловік Грем, юридично правильно, але Бюро цивільних консультацій радить людям вирішувати свої суперечки іншими способами. Вони вирішили викликати фахівців і обрізати дерево, яке їм заважало.

У Великій Британії жінка, яка була втягнута в суперечку з сусідами через дерево, каже, що не шкодує про те, що взяла в руки бензопилу. Ірен Лі та її чоловік Грем вели багаторічну війну з сусідами, коли вирішили закінчити все самі. Про це пише Daily Express.

Їм набридло дерево на краю ділянки їхнього сусіда Бхарата Містрі, оскільки, за їхніми словами, воно загороджувало їхню під'їзну дорогу, а птахи на ньому галасували.

Подружжя, якому вже за 70, також каже, що гілки та листя переходили через лінію ділянки на їхню землю у Вотерторпі, Шеффілд. Тож 2021 року вони звернулися до фахівців з обрізки дерев, які обрізали гілки наполовину, позбувшись у такий спосіб усього, що знаходилося на їхній ділянці.

Через два роки дерево все ще стоїть і, як і раніше, наполовину, оскільки подружжя підтримує його в належному стані, обрізаючи гілки.

"Ми не шкодуємо, що розрізали його навпіл. Нам важко повірити, що це все ще новина для когось", — розповіла Ірен Лі.

Дерево до і після конфлікту між сусідами Фото: колаж Фокус

Жінка зазначила, що вони давно живуть на цій вулиці та добре ладнають з усіма мешканцями.

"Насправді проблема була не в птахах, а в тому, що дерево загороджувало нам проїзд. Те, що ви бачите зараз, це третина від того, яким було дерево — дві третини його нависали над нашою стороною", — згадує Ірен.

Говорячи після того, як дерево було розрубано навпіл, містер Містрі сказав, що його сім'я була занепокоєна через цю ситуацію.

"Ми благали та просили їх не робити цього, але вони вже все вирішили. Це дерево мало впасти. Я вважаю, що вони мають право рубати все, що нависає над їхньою власністю", — сказав чоловік.

Видання зазначає, що місис Лі каже, що між нею та рештою жителів району більше немає ворожнечі через дерево, але місцева мешканка Поліна Кагтовскі наполягає, що "тертя все ще залишаються".

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, поки вона була в лікарні.

Також раніше повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.