Послання з минулого: у Шотландії знайшли записку, залишену в пляшці понад 30 років тому (фото)

Повідомлення місцевої мешканки Лінн з річки Спей подолало шлях близько 70 кілометрів до недоступного пляжу. З вже дорослою жінкою намагаються зв’язатися через школу, до якої ходили її діти.

Волонтери каное-клубу під час ініціативи з прибирання сміття у Шотландії виявили пластикову пляшку з запискою, залишеною там понад 30 років тому. Про цей йдеться у публікації на сайті British Canoeing.

Волонтер каное-клубу Девід Шанд збирав відходи на пляжі, коли знайшов невелику пластикову пляшку.

"Вважається, що записка на крихкому помаранчевому папері, який став білим, була написана в дитинстві жінкою, на ім’я Лінн", — розповіли в організації.

Лінн, якій нині має бути за 30, намагаються знайти через початкову школу, в якій навчалися її діти. Цей навчальний заклад розташований на березі річки Спей у приблизно 20 кілометрах від моря.

"Відстань від того місця, де річка Спей впадає в затоку Спей, і в Оккумстер, де було знайдено пляшку, становить близько 70 км через Морі-Ферт", — підкреслили у каное-клубі.

Шанд зазначив, що переміщення пляшки ілюструє, як сміття "подорожує" водоймами та потрапляє з річок на пляжі моря.

"Ймовірно, вона була у навколишньому середовищі близько 30 років і, можливо, на цьому недоступному пляжі більшу частину цього часу", — додав волонтер.

Знайдена у пляшці записка Фото: British Canoeing

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