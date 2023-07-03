Зачесалася рука: чоловік зірвав джепот у лотереї завдяки забобонам матері

Дональд Піттман їхав на роботу коли в нього засвербіла рука. Чоловік згадав слова матері, яка часто повторювала, що це може призвести до несподіваного багатства. Він поклав руку в кишеню, а потім купив лотерейний білет, який виявився виграшним.

У США Дональд Піттман із Ньюпорта, штат Північна Кароліна, виграв у лотереї головний приз у розмірі 200 тисяч доларів. Розповідаючи про свій успіх чоловік заявив, що купив виграшний квиток завдяки забобонам своєї мами. Про це пише Daily Star.

Американець каже, що його мати завжди казала йому, що якщо сверблять руки, то потрібно покласти їх у кишеню. Вважається що це може призвести до несподіваного багатства.

Після того, як у Дональда почала свербіти рука, він засунув її в кишеню і вирішив зазирнути до закладу, щоб купити лотерейний білет Ruby Red 7.

"Я був у дорозі на роботу і спочатку не планував зупинятися за білетом, але у мене почухалася рука. Я згадав пораду матері, адже вона завжди має рацію, правда?" — сказав Піттман.

Чоловік стер захисний екран білета, на якому було вказано виграш у розмірі 200 000 доларів.

Піттман відніс свій його назад у магазин, щоб касир міг підтвердити його виграш. Потім він відправив своїй дружині фотографію білета, на що вона відповіла знаками запитання.

"Я попросив її подивитися на номер, але потім у нас закінчилися текстові повідомлення, і я зателефонував їй", — сказав Піттман.

Американець зазначив, що більшу частину його виграшу буде відкладено на заощадження. Окрім цього Дональд планує придбати новий мотоцикл для бездоріжжя.

Раніше Фокус писав, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу і Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.