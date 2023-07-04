"Це було легко": у США мати трьох дітей несподівано народила трійню (фото)

Троє дітей 30-річної американки подумали, що вона жартує, коли сказала їм очікувати ще трьох братів і сестер.

У США 30-річна мати трьох дітей Монік Давол із Вірджинії несподівано народила трійню. Про це пише видання The Mirror 3 липня.

Повідомляється, що у Монік уже було троє синів, двоє з яких були близнюками. Коли вона завагітніла втретє, старшій дитині було вісім років, а молодшим — по шість.

"Отже, я думаю, можливо, Бог сказав: ти весь час говорила, що це було легко, у мене є дещо для тебе, давай подивимося, що ти можеш зробити з трьома", — розповіла американка журналістам.

Монік стала мамою трійні

Монік зізналася, що під час вагітності весь час була "дуже хвора", а незабаром лікарі підтвердили, що вона чекає трійню. Троє її дітей подумали, що вона жартує, коли сказала їм очікувати ще трьох членів сім'ї.

На 33 тижні жінка народила двох дівчаток і одного хлопчика. Дітей назвали Джихад, Міель і Ноель. Усіх їх виписали через кілька тижнів у реанімації.

Джихад, Міель і Ноель

Нагадаємо, що 40-річна Серена Келлі з Остіна, штат Техас (США), народжена в секті, розповіла про свій шлюб і поділилася деталями, стверджуючи, що вона стала дружиною вже в трирічному віці.

Ми також писали про те, що перуанка Ліна Медіна народила всього в п'ять років, коли сама була ще дитиною. Вона стала наймолодшою матір'ю у світі в 1939 році. Медики дійшли висновку, що у неї рідкісне захворювання, зване передчасним статевим дозріванням.

Ще ми повідомляли про близнюків, які народилися на терміні всього 22 тижні та вагою менш ніж пів кілограма кожен. Проте обидва малюки з часом досягли нормальних показників.