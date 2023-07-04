Спробували вкрасти приз: чоловік виграв $3 млн і забув лотерейний білет у магазині (фото)

Пол Літтл зірвав джекпот у розмірі 3 мільйонів доларів, але загубив свій лотерейний білет, який опинився у продавщиці Карлі Нуньєс. Вона разом із колегою хотіли обдурити всіх і забрати приз собі. Справа дійшла до суду.

У США Пол Літтл зі штату Массачусетс нарешті отримав свій виграш у лотерею після того, як залишив свій щасливий білет у винному магазині Лейквілла. Однак не обійшлося і без пригод. Співробітниця магазину Карлі Нуньєс спробувала отримати гроші замість чоловіка. Про це пише Daily Star.

Американець подумав, що загубив білет. Приблизно за 45 хвилин інший покупець помітив, що Літтл пішов без нього і повернув його продавцю. Однак 23-річна Карлі Нуньєс вирішила залишити його собі. Того ж вечора було оголошено виграшні номери лотереї, і виявилося, що чоловік виграв джекпот у розмірі 3 мільйонів доларів.

Прокуратура стверджує, що Нуньєс нібито замишляла змову, щоб отримати приз за допомогою свого колеги Джозефа Реддема, який відвіз її в офіс лотереї.

Представники лотереї швидко запідозрили нечесність, звернувши увагу на те, що білет, схоже, був пошкоджений. На відеозаписі з камери спостереження в офісі лотереї також видно, як Нуньєс нібито сперечається з Реддемом через гроші.

Співробітниця магазину Карлі Нунес спробувала отримати гроші замість чоловіка Фото: Daily Star

Прокурори стверджують, що Реддем зажадав отримати свою частку від виграшу, а продавщиця винного магазину сказала йому, що виплатить тільки 200 тисяч доларів. Пізніше вона зізналася, що не купувала білет, і відеозапис із камери спостереження допоміг встановити, що той належить Полу.

Зрештою, чоловік отримав свій лотерейний виграш. Він планує використати отримані 3 мільйони доларів для виплати іпотечного кредиту на свій будинок і невеликого ремонту. Американець продовжуватиме працювати.

Видання зазначає, що згідно з інформацією, наданою окружною прокуратурою округу Плімут, Нуньєс звинуватили в крадіжці, поданні неправдивої заяви та залякуванні свідків. Їй призначили заставу в розмірі 10 000 доларів готівкою після того, як вона не визнала себе винною.

Раніше Фокус писав, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу та Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.