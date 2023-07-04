Кошмар триває: жінці пришили руку до живота після звірячого нападу собаки (відео)

Саманту Хеслер атакував пітбуль у її власному будинку. Жінку врятувала її донька, вдаривши тварину ножем в око. Однак на цьому все не закінчилося. Вона розповіла, що напад важко позначився на її психічному, фізичному та фінансовому стані.

У США жінка, на яку в її будинку по-звірячому напав собака, каже, що її кошмар триває. Саманта Хеслер була терміново доставлена в лікарню після того, як в її рани потрапила інфекція. Про це пише WSB-TV.

Зараз жінка перебуває в лікарні Грейді, де їй надають цілодобову допомогу. Хеслер розповіла, що це дуже важко позначилося на її психічному, фізичному та фінансовому стані.

"У мене не все так добре. У мене бувають дуже важкі дні. Я плачу принаймні двічі або тричі на день", — розповіла американка.

Дівчина повернулася до лікарні після того, як провела там місяць у травні. Це сталося після того, як на неї напав пітбуль, з яким вона сиділа вдома.

"Собака просто почала гарчати та стрибнула на маму", — пояснила 16-річна дочка Хеслер, Каня.

Геслер отримала важкі ушкодження руки і перенесла кілька операцій Фото: WSB-TV

Того дня дівчинка врятувала життя своєї матері. Вона взяла ніж з їхньої кухні та вдарила тварину в око, щоб відтягнути її від неї. Хеслер отримала важкі ушкодження руки і перенесла кілька операцій.

"Люди просто думають, що укус собаки — це щось на кшталт: "О, мене щойно вкусив собака". А виглядає це так, ніби на неї напала акула", — каже Каня про тяжкість травм своєї матері.

Видання зазначає, що лікарі розглядали можливість ампутації руки американки. Однак жінка вважала за краще пришити її до живота, щоб врятувати. Потім, менш ніж за два тижні після виписки, у рани Хеслер потрапила інфекція. Її знову терміново доставили в лікарню.

"Якби інфекція пішла далі або була б ще гіршою, мені довелося б ампутувати руку", — каже вона.

Самотня мати трьох дітей каже, що це важко позначилося на ній та її родині. Вона не може працювати. Їй доводиться турбуватися про лікарняні рахунки. Лікарі не знають, коли вона зможе повернутися додому.

І все це через жорстокий напад собаки, яка, як вона пізніше дізналася, був виведена для нападу. Хеслер закликає людей знати історію будь-якого пса, якого вони пускають у свій дім.

"Якщо ви не оформите належні документи, не скористаєтеся належними каналами, подібні речі відбуватимуться і далі", — сказала вона.

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