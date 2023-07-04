Вдарила по носі: 64-річна жінка вступила в сутичку з ведмедем, захищаючи свого собаку (фото)

Лінн Келлі довелося накласти шви після того, як вона відбилася від чорного ведмедя, який переслідував її собаку. На думку експерта, жінка зробила правильний вибір під час зіткнення з диким звіром.

У США 64-річна Лінн Келлі займалася садівництвом біля свого будинку в Портері, штат Мен, коли її собака повернулася з лісу і її переслідував дорослий чорний ведмідь. Про це пише Metro.

Марк Латті, представник Департаменту внутрішнього рибальства і дикої природи штату Мен, сказав, що жінка правильно відреагувала на зустріч із небезпечним звіром, зробивши себе якомога більшою. Однак він додав, що не рекомендується вступати в конфронтацію з чорними ведмедями, що Лінн і зробила, вдаривши ведмедя по носі.

"Він був вищий за мене на фут і йшов на мене. Я намагалася зробити себе якомога більшою, кричала і волала. Мені довелося відбиватися від нього, тому що я не збиралася тікати від нього. Я знаю, що вони можуть легко наздогнати людину", — розповіла американка.

Жінці допомогли в найближчій лікарні Фото: ABC News

Потім ведмідь на короткий час вчепився зубами Лінн у зап'ястя, залишивши рану, яка потребувала кількох швів, які їй наклали в найближчій лікарні. Після інциденту ведмідь відступив у ліс.

"Усе сталося так швидко. Бачити ведмедя так близько було трохи нервово", — додала жінка

Видання зазначає, що в штаті Мен мешкає одна з найбільших популяцій чорних ведмедів серед усіх штатів східного узбережжя США, напади ведмедів такого роду, як правило, рідкісні.

Департамент внутрішнього рибальства і дикої природи штату Мен рекомендує людям прибирати з дому речі, які можуть привернути увагу диких звірів, наприклад, сміття, корм для тварин або навіть годівниці для птахів.

Раніше Фокус писав, що жінці пришили руку до живота після звірячого нападу собаки. Саманту Хеслер атакував пітбуль в її власному будинку. Жінку врятувала її дочка, вдаривши тварину ножем в око. Однак на цьому все не закінчилося. Вона розповіла, що напад важко позначився на її психічному, фізичному та фінансовому стані.

Також повідомлялося, що в США турист ризикнув життям заради селфі з грізлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.