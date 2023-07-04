Нагадує ракету: на берег викинуло таємничий давній об'єкт (відео)

Андре Еймор помітив великий зелений об'єкт на одному з пляжів. Експерти припускають, що біля узбережжя могла бути знайдена викинута торпеда часів Другої світової війни.

У США поліція і військові намагаються ідентифікувати загадковий циліндричний об'єкт, який виявив дайвер Андре Еймор біля узбережжя. Про це пише WPTV.

Нирець помітив великий зелений об'єкт біля узбережжя в районі Норт-Каунті-роуд (Палм-Біч, штат Флорида). Після вивчення об'єкта фахівцями і правоохоронними органами, вони звернулися по допомогу до офісу шерифа округу Палм-Біч і ВМС США.

За словами Еймора, знахідка нагадала йому ракету. Спочатку в поліції повідомили, що це може бути невибухова військова навчальна ракета США, однак капітану поліції Віллу Ротроку не вдалося її ідентифікувати.

За словами останнього, Військово-морський флот успішно позбувся цього циліндричного об'єкта, але все ще працює над його ідентифікацією. Інший дайвер, на ім'я Девід Маргер припускає, що біля узбережжя могла бути знайдена викинута торпеда часів Другої світової війни, через те, що в цій області в середині минулого століття перебувало багато кораблів ВМС.

Пошук із використанням Google Lens виявив схожість об'єкта зі 105-мм осколково-фугасним снарядом "rakefet", який використовувала ізраїльська армія в 70-х роках минулого століття.

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