Били та кидали: сім'я ледь не приспала кота, якого побила банда підлітків (фото)

Домашня тварина на прізвисько Тоска мала важке життя: її кидали, збивали та "викрадали" впродовж усього 12 років її життя. Його господар, Раян Макх'ю, розповів, що після зустрічі з групою молодих людей у кота були переламані ребра, і йому було дуже боляче.

У Великій Британії сім'я Макх'ю ледь уникла необхідності приспати свого улюбленого кота на прізвисько Тоска після того, як група молодих людей накинулася на безпомічну тварину, потенційно зламавши їй ребра внаслідок жорстокого нападу. Про це пише Daily Express.

RSPCA (Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження) почало розслідування, щоб розшукати жорстоких молодих людей, які, як стверджується, по черзі штовхали й кидали банки в кота. Після інциденту на Тернкрофт-лейн в Оффертоні, передмісті Стоктона, Тоску терміново доправили до ветеринарної клініки після того, як відважний перехожий втрутився і зупинив насильство.

Видання зазначає, що домашня тварина мала важке життя: її кидали, збивали та "викрадали" протягом усіх 12 років її життя. Тоска був збитий машиною і в результаті отримав проблеми з оком, після чого його віддали на виховання батькові трьох дітей Раяну Макх'ю, чия сім'я прийняла його у себе.

Котик не міг змусити себе покинути дім містера Макх'ю протягом 18 місяців після того, як його прихистили. Зрештою кіт знайшов у собі сили й став виходити на вулицю, іноді навіть на кілька днів поспіль.

"Близько шести місяців тому він почав пускатися у великі пригоди. Люди писали на Facebook: "Цей кіт загубився?". Він такий доброзичливий, що може йти за людьми цілу вічність. Я думаю, саме це і сталося в суботу — він підійшов до цих дітей і був доброзичливим, як він зазвичай робить", — розповів містер Макх'ю.

Тоска був збитий машиною і в результаті отримав проблеми з оком Фото: MEN

Раптова тяга Тоски до подорожей спонукала 31-річного господаря купити трекер для свого кота, і це рішення було ухвалене дуже доречно, адже тварину "викрали" і вона опинилася в Дройлсдені, на схід від центру Манчестера.

Однак останнє випробування Тоски змусило Макх'ю задуматися про те, щоб залишити його в будинку заради власної безпеки. Він сказав, що масштаби побиття, якого зазнав кіт, дуже вразили його сім'ю.

"Це засмучує. Ми всі спустошені. Ми ледь не приспали його у ветеринарів, бо вони сказали, що це коштуватиме дуже дорого. Видно, що йому боляче — він чхнув, і було видно, що йому боляче. Він любить гуляти. Я не проти знайти його з маячком, коли він не повертається. Але більше не варто ризикувати, коли є люди, які можуть зробити таке", — сказав британець.

Про останній інцидент було повідомлено в поліцію Великого Манчестера, і містер Макх'ю зв'язався з місцевими школами, щоб допомогти в розслідуванні. На жаль, камери відеоспостереження поблизу місця події не записували відеоматеріали.

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