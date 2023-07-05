Проєкт Banana21: вчені створили "супербанан", який допоможе врятувати мільйони життів

Вважається, що це перший випадок, коли банан успішно змінено для використання як харчову добавку для людей. Проєкт фінансувався Фондом Білла і Мелінди Гейтс, який виділив 11 млн доларів.

Група дослідників з Національної лабораторії сільськогосподарських досліджень в Уганді створила генетично модифікований "супербанан", який містить значно більше поживних речовин, особливо вітаміну A. Про це пише Oddity Central.

Дефіцит вітаміну А вже сотні років мучить бідні країни Африки на південь від Сахари та Південно-Східної Азії, гальмуючи ріст дітей, спричиняючи сліпоту і значно послаблюючи їхню опірність смертельно небезпечним захворюванням, таким як діарея і кір.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 190 мільйонів дітей дошкільного віку в усьому світі відчувають дефіцит вітаміну А, і тільки в Африці на недоїдання припадає 6% смертей серед дітей молодшого віку. На щастя, дешеве і життєздатне розв'язання проблеми може з'явитися в найближчому майбутньому.

Видання зазначає, що Уганда є однією з кількох африканських країн, що борються з недоїданням, однак вона ж може стати "джерелом ліків" проти цієї чуми. Група дослідників з Національної лабораторії сільськогосподарських досліджень африканської країни у співпраці з австралійським вченим Джеймсом Дейлом і Фондом Білла і Мелінди Гейтс створили генетично модифікований банан, який містить усі необхідні поживні речовини для боротьби з голодом.

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Проєкт Banana21 було запущено 2005 року, і після 18 років інвестицій, тільки Фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив 11 мільйонів доларів, наполегливої праці та невдалих спроб, вчені нарешті створили банан, здатний врятувати мільйони дитячих життів. Випадки генетичних модифікацій бананових дерев для підвищення стійкості до шкідників, грибків або посухи добре задокументовані, але, як повідомляють, це перший випадок, коли банан було успішно змінено для використання як харчову добавку для людей.

За даними National Geographic, "супербанан" уже готовий до культивування, але вчені все ще чекають схвалення від місцевого уряду. На жаль, це може стати серйозною перешкодою, враховуючи сильну протидію вирощуванню генетично модифікованих продуктів в Уганді. Наразі такі культури суворо заборонені.

Раніше Фокус писав, що чоловік чистить від шкірки банани перед зважуванням у супермаркеті. У популярній соціальній мережі TikTok виклали нове вірусне відео, в якому чоловік показує, як "оригінально" він економить гроші.

Також повідомлялося, що в Англії клієнту супермаркету в коробці з бананами попався отруйний бразильський павук. Чоловік купив зв'язку фруктів і збирався поснідати, але помітив, що всередині щось ворушиться.