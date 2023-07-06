"Моя дружина не йде в комплекті": чоловік продає "все своє життя" у Facebook (фото)
Стівен Тол пропонує будь-якому покупцеві з Facebook Marketplace купити всю його власність одним пакетом. До нього входять просторий будинок, особистий бізнес, а також кілька автомобілів та інших цінностей.
61-річний житель Австралії Стівен Тол вирішив продати все своє майно і почати подорожувати світом. Для цього він вирішив використати соцмережі. Про це пише 9News
Чоловік пропонує будь-якому покупцеві з Facebook Marketplace всю свою прекрасну власність в одній вигідній угоді. У цей пакет входить просторий будинок площею 900 квадратних метрів, а також кілька автомобілів та інших цінностей. Усе це доступно за ціну 1,5 мільйона доларів.
Автотранспортний бізнес, який Толом розвивав протягом десяти років, також буде включено в угоду. Покупець отримає повністю обладнаний будинок на колесах, комплект із трьох автомобілів, а також набір спортивного спорядження і колекцію музичних інструментів.
"Я хотів би побачити молодих людей, які можуть насолоджуватися всім у будинку. У мене навіть є друзі, якщо їм потрібні друзі, вони всього лише за рогом", — сказав Тол.
61-річний чоловік стверджує, що його пропозиція являє собою золотий квиток до виконання його давньої мрії про подорож навколо світу. Австралієць каже, що поїде тільки з рюкзаком і валізою.
Однак Стівен жартівливо зауважив, що він не продає свою кохану дружину.
"Моя дружина не йде в комплекті. Багато з них хочуть отримати її теж, але вони цього не дочекаються, вона моя", — сміється він.
Раніше Фокус писав, що сім'я жила в будинку просто посеред жвавої автомагістралі. Водії вантажівок охрестили самотній старий фермерський будинок Скотт Холл між двома трасами "Маленьким будиночком у преріях".
Також повідомлялося, що в Британії секретний особняк із двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована 1704 року, управляється самоокупною благодійною організацією.