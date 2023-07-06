"Багато привидів": історія моторошного замку, який змушує відвідувачів тікати (фото)

Тоні Фергюсон, який відвідав сотні "моторошних місць", заніс замок Гвріч до десятки найпримарніших будівель, у яких йому довелося побувати. Міські легенди свідчать, що всередині мешкає безліч вороже налаштованих привидів колишніх жителів.

Досвідчений мисливець за привидами Тоні Фергюсон стверджує, що войовничо налаштовані полтергейсти, що мешкають у замку Гвріч в Уельсі, де знімалася програма "Я — знаменитість", зажадали, щоб він пішов, тому що він англієць. Про це пише Daily Star.

Дослідник, який відвідав сотні "моторошних місць", заніс замок Гвріч до десятки найпримарніших будівель у Великій Британії після того, як він побував усередині. Тоні стверджує, що чув, як можливі привиди говорили незрозумілою йому мовою — імовірно, валлійською — перш ніж дали зрозуміти, що хочуть, щоб він пішов...

"З того моменту, як я увійшов, я почав почуватися погано і ніби мені не раді. Скептик у мені пішов перевірити місце, звідки долинали звуки, але виявив, що там нічого немає", — сказав він.

Видання зазначає, що міська легенда свідчить, що графиня Дандональдська, також звана "Біла леді", досі мешкає в замку після нещасливого шлюбу і смерті в 1924 році. Серед інших незвичайних явищ — привид дівчини-служниці, яка впала з коня і померла на території замку. Також бачили колишніх єгерів та інших співробітників, а в "відьомському колі" замку, де, вочевидь, проходив шабаш чаклунів, іноді чути звуки кроків і гілок, що ламаються.

Голос, який, як стверджує Тоні, він чув і записав на відео, був чоловічим і "глибоким" Фото: Tony Ferguson Ghost Whisperer

Деякий час на початку 20 століття місцеві жителі були в жаху від "безголового монстра". Але, мабуть, найвідомішим страховиськом Гврича є "Леді в червоному" — жінка з кучерявим світлим волоссям, яка носить старомодну червону сукню та білу шаль. Кажуть, що вона вимагає, щоб відвідувачі "забиралися геть".

Голос, який, як стверджує Тоні, він чув і записав на відео, був чоловічим і "глибоким". За словами чоловіка, він є скептиком, який відвідує об'єкти, щоб розвінчати старі історії про привидів, але він залишився здивований величезною кількістю паранормальної активності в замку Гврич.

Залишаючи замок дослідник зустрів тільки одного співробітника Фото: Tony Ferguson Ghost Whisperer

Відвідавши замок пізно ввечері в неділю (2 липня), чоловік сказав, що попрямував до кімнати, розташованої високо в замку, яку називають каплицею.

"Я почав ставити запитання, пов'язані із замком. Потім я почав чути удари з тієї частини кімнати, яка закрита для відвідувачів. Коли я почула кроки, що йдуть до дверей, я схопила фотоапарат і вибігла, але там нікого не було. Це змусило мене задуматися, як і голоси та стукіт, які я чув раніше. Багато голосів були мовою, яку я не розумів, тому не міг розібрати, що мені говорять. Я припустив, що це була валлійська мова. Я повернувся в кімнату каплиці й поставив запитання: "Вам не подобається, що я тут, тому що я англієць?". Я отримав негайну відповідь із гуркотом. Я запитав, чи хочуть вони, щоб я пішов. Глибокий чоловічий голос сказав: "Іди!". З поваги я покинув замок", — розповів він.

Уже покидаючи замок, дослідник зустрів тільки одного співробітника на своєму шляху, який розповів йому, що чує ті самі звуки й голоси постійно.

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