"Найнезручніша річ": дівчина уникає спортзалу після інциденту з голою дамою (відео)

Дівчина зустріла в роздягальні оголену пані, яка "дивилася на неї, як на психопата", проте не зрозуміла, в чому причина її невдоволення.

Ебоні Дей більше не може відвідувати спортзал через незручну зустріч із жінкою в роздягальні. Своєю історією дівчина під ніком ebonyday10 поділилася в соціальній мережі TikTok.

"Найнезручніша річ щойно трапилася зі мною. Я ніколи більше не зможу ступити у свій спортзал", — заявила Ебоні.

Дівчина розповіла, що зіткнулася в роздягальні з голою жінкою, проте її це не турбувало. Прямуючи до своєї шафки, Ебоні поклала телефон під пахву. При цьому камера смартфона була спрямована в бік оголеної відвідувачки спортзалу.

"Отже, тепер я кладу свої речі в шафку, а потім обертаюся, а вона дивиться на мене, як на психопата, і я така… чому вона так на мене дивиться?", — згадує оповідачка.

Покинувши роздягальню, дівчина побачила, що весь цей час на її телефоні був увімкнений ліхтарик. Ебоні припустила, що через це та дама вирішила, що її знімають на відео без одягу.

"Я дивилася на неї так: "Що з тобою? Чому ти виглядаєш такою злою?" Вау, я не думаю, що коли-небудь знову зможу увійти в цей спортзал. На дверях буде плакат зі мною, на якому буде написано, що я потвора", — підсумувала Ебоні.

Нагадаємо, що співробітники тренажерного залу попросили сліпого хлопця покинути будівлю після того, як жінка звинуватила його в тому, що він на неї витріщається. Він спробував пояснити, що він нічого не бачить, але вона йому не повірила і назвала мерзотником.

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