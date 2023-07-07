Випадково дізналися: жінка хотіла таємно погодувати грудьми свого онука

Жінка розповіла, що її свекруха вийшла за рамки дозволеного в спробах заспокоїти дитину свого сина. Її історію почали активно обговорювати в соцмережах.

Одна жінка, яка побажала залишитися невідомою, на популярному форумі Reddit написала про те, як вона жахнулася, коли її свекруха "випадково" сказала в розмові, що вона намагалася годувати грудьми її сина. Вона нібито хотіла заспокоїти дитину. Про це пише The Mirror.

Мати дитини пояснила, що довірила свекрусі посидіти з її новонародженим сином, поки вона на кілька годин відлучилася у справах. Коли дитина почала "вередувати", жінка вирішила "заспокоїти її", спробувавши погодувати грудьми попри відсутність лактації.

Засмучена дівчина зазначила, що мати її партнера заговорила про це так, ніби це найнормальніша річ на світі.

"Потім я розповіла чоловікові, коли він прийшов додому. Я в жаху. Вона точно більше не буде нянькою. Мені просто потрібно було виговоритися. Типу, що за фігня", — написала жінка.

Інші користувачі форуму були приголомшені, коли прочитали історію мами, вважаючи поведінку свекрухи "огидною" і "недоречною".

"Що не так із людьми в наші дні? Це вже не перший пост, який я бачу за останній місяць, де інша жінка намагається годувати грудьми чужу дитину", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що наречена мало не втратила свідомість, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застала свого майбутнього чоловіка в туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також повідомлялося, що жінка розповіла, що найкраща подруга таємно годувала грудьми її доньку. Стурбована мама зізналася, що намагалася не закричати, коли помітила, що її знайома годує грудьми її десятимісячну дитину. Вона сказала, що почувалася так, ніби її доньку образили.