Важкий вибір: чоловік виграв у лотерею $5 млн, але забрав тільки частину призу (фото)

Даніель Гріхальва Есківель зірвав джекпот, але замість того, щоб отримати всю суму щорічними платежами, він віддав перевагу одноразовій виплаті готівкою в розмірі $3 255 000.

У США Даніель Гріхалва Есківель, мешканець Канзас-Сіті, раптово став володарем головного призу в лотереї в розмірі 5 мільйонів доларів. Йому дали два варіанти вибору для отримання грошей. Про це пише Daily Mail.

Чоловік родом зі Спрінг-Веллі (штат Нью-Йорк) придбав свій лотерейний білет лише за 20 доларів в одному з магазинів. Як і у всіх гравців, які отримали великий виграш, йому довелося ухвалити важке рішення про те, чи забирати виграш повністю відразу, чи погодитися на отримання грошей у вигляді щорічних платежів.

Американець вирішив отримати одноразову виплату, однак сума становила не 5 мільйонів, а 3,2 мільйона доларів, оскільки ця сума вважається доходом і оподатковується федеральними, державними та місцевими податками на дохід.

Чоловік придбав свій лотерейний квиток лише за 20 доларів в одному з магазинів Фото: NY Lottery

Юрист із Чикаго, який представляв інтереси кількох переможців у лотереї, зазначив, що рішення про одноразову виплату може стати серйозною помилкою, оскільки не всі люди здатні правильно управляти великою сумою грошей. Розподіл виплат дає змогу створити досвідчену команду, до якої входять бухгалтер, фінансовий консультант і адвокат, щоб захистити інтереси своїх грошей.

Видання зазначає, що найбільша привабливість ануїтету (щорічні виплати) — це гарантований потік доходів протягом наступних 30 років, і це дає душевний спокій. Більшість переможців, однак, обирають варіант одноразової грошової виплати, але її також вважають доходом і, отже, обкладають федеральним, державним і місцевим прибутковим податком.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу й Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.