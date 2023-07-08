Люди стояли і дивилися: 5-річна дитина вилетіла з водної гірки в парку атракціонів

Джинджер Бенс розповіла, що бачила як хлопчик падав з величезної висоти. Жінка не знала, чи вижила дитина після падіння.

У США 5-річний хлопчик отримав травму після падіння з водної гірки в парку розваг штату Джорджія. Про це пише New York Post.

Дитина каталася на подвійному тюбінгу в Lake Winnepesaukah, розташованому недалеко від кордону Джорджії та Теннессі, коли вона отримала травму, повідомив представник парку.

Хлопчик вилетів із гірки на висоті 15-20 футів (4,5-6 метри), повідомив Джон Плесс, представник округу Катуза, де розташовані атракціони.

Одна з відвідувачок парку Джинджер Бенс, сказала, що чула, як кілька співробітників подавали свистки, що, на її думку, є частиною протоколу безпеки, коли хтось отримує травму. Вона бачила як хлопчик вилетів з водної гірки.

"Я не думаю, що коли-небудь забуду це. "Я подумала: "Він живий?", — сказала американка.

За словами Плесса, дитині надали допомогу на місці події й доправили в дитячу лікарню Ерлангер у Чаттанузі, штат Теннессі. Він сказав, що стан і ступінь травм дитини поки невідомі.

Співробітники парку повідомили, що інспектори штату оглянули водний атракціон Twist-N-Shout, зокрема труби для катання, підставу атракціону і вивіски, і знову відкрили його.

"Lake Winnepesaukah — це сімейний парк розваг, який пишається безпечною і гостинною атмосферою", — заявили в парку.

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