"З'їж 108 пельменів і не заплати": ресторан звинуватили у марнуванні їжі і погрожують покаранням

Заклад рекламував конкурс в соціальних мережах, щоб привабити відвідувачів, але рекламу також побачила Державна адміністрація з регулювання ринку Китаю.

Ресторан у Китаї, який оголосив конкурс на поїдання понад сотні пельменів, потрапив під приціл влади. В конкурсі вбачили порушення закону про марнування їжі. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у південно-західній провінції Сичуань. Місцевий ресторан оголосив конкурс на швидкісне поїдання 108 пельменів. Переможець змагання отримує безкоштовну їжу.

Швидкісним поїданням пельменів зацікавилася місцева влада в контексті того, що заклад порушує законодавство про харчові відходи.

Закон про заборону марнування їжі був ухвалений у Китаї у 2021 році після гострої критики урядом онлайн-блогерів, які транслювали в прямому ефірі переїдання, щоб привернути увагу глядачів. Згідно із законом, власники ресторанів можуть бути оштрафовані на суму до 10 000 юанів (1400 доларів США), якщо їхні заклади "спонукають або вводять в оману клієнтів робити надмірні замовлення, щоб спричинити явне марнотратство".

Радіо- та телевізійні станції, а також провайдери онлайн-відео та аудіо загрожують максимальним штрафом у 10 разів більшої суми, якщо їх визнають причетними до "створення, публікації, просування програм або аудіоповідомлень про надмірне вживання їжі, переїдання та пиття".

Тим часом деякі китайці критикують владу за надмірність у питаннях контролю. На їхню думку, було б краще, якби влада контролювала якість продуктів, а не те, як люди їх споживають.

Нагадаємо, що у В'єтнамі 39-річний продавець локшини Буй Туан Лам був засуджений до 5,5 років ув'язнення через відео, в якому показувалося, як в'єтнамського чиновника спіймали за поїданням інкрустованого золотом стейка в ресторані відомого шеф-кухаря.

У Омській області в РФ росіянка померла під час конкурсу з поїдання млинців. Одна із учасниць в процесі поїдання раптом вдавилася, але це її не спинило, і попри все вона продовжила їсти.