Коштує в 90 разів дорожче: колекціонер показав неймовірно рідкісну монету (відео)

Монета, розроблена дизайнером Мері Мілнер Діккенс, є однією з найрідкісніших на сьогодні. Її унікальність полягає в тому, що вона датована двома роками — 1992-м і 1993-м.

Один із колекціонерів монет із Великої Британії розповів про конкретну монету номіналом 50 пенсів, вартість якої може в 90 разів перевищувати номінал. Її цінність сягає від 40 до 45 фунтів стерлінгів. Про це пише The Mirror.

Як повідомляє акаунт TikTok CoinCollectorUk, монета номіналом 50 пенсів, присвячена головуванню ЄС, є однією з лише 109 000 коли-небудь випущених, що робить її однією з найрідкісніших монет номіналом 50 пенсів в історії.

Її унікальність полягає в тому, що вона датована двома роками — 1992-м і 1993-м, коли Велика Британія була головою Європейської ради міністрів, а створення Єдиного ринку було завершено.

На монеті, розробленій дизайнером Мері Мілнер Діккенс, зображено стіл для засідань, оточений зверху 12 стільцями, що ілюструє роботу Ради міністрів ЄС. У верхній частині монети зображено Велику Британію на знак її головування в той час, а також 12 зірок для кожного члена ЄС.

За однією з оцінок колекціонера Crawley Coins, вартість монети сягає 60 фунтів стерлінгів, що в 120 разів перевищує її вартість. CoinCollectorUK також повідомив, що вартість іншої 20-фунтової монети може бути збільшена в 300 разів.

Випущені Королівським монетним двором у 2008 р., ці 20-фунтові монети можуть коштувати до 50 фунтів стерлінгів через помилки, допущені під час їх виготовлення. За даними CoinCollectorUK, ключ до ідентифікації однієї з таких монет — відсутність дати. Це сталося після зміни дизайну у 2008 р., унаслідок якої вона була розміщена на головному боці замість колишньої реверсивної.

Монети було викарбувано неправильно, з використанням старої версії боку "голови", що не має дати року, і нової версії боку "решки", що також не має дати.

Через розбіжність сторін монети отримали назву "мули", і в обігу може перебувати до 250 000 штук. Це перша монета без дати у Великій Британії з 1672 р., тому вона є дуже рідкісною і цінною.

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