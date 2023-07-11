Усюди знаходили ДНК: влада витратила 16 років на погоню за неіснуючою серійною вбивцею

Два схожі вбивства з різницею у 8 років змусили думати співробітників поліції, що це справа рук серійної вбивці. Правоохоронців збивала з пантелику ДНК невідомої жінки, яка була виявлена на 40 місцях злочинів у різних країнах Європи.

У Німеччині у 1993 році у своєму будинку в місті Ідар-Оберштайн було знайдено мертвим 62-річну Лізелотту Шленгер, задушену дротом, узятим з букета квітів, виявленого поряд з її тілом. Влада міста, як і співробітники поліції, не мала жодної інформації про те, що могло статися з жінкою. Про це пише IFLScience.

Не було ні свідків, ні підозрюваних, ні ознак підозрілої діяльності (крім того, що вона була задушена дротом, зрозуміло). Але на чайній чашці, що стояла поряд із тілом убитої, поліція виявила ДНК. Це був єдиний доказ, який сплив на поверхню. Справу зам'яли, оскільки єдиною зачіпкою були сліди невідомої жінки, а збігів не було.

Через вісім років, 21 березня 2001 р., 61-річного чоловіка знайшли мертвим на своїй кухні у Фрайбурзі. Жертва знову була задушена, і цього разу на кухонному ящику було виявлено ту саму ДНК. Подібні способи вбивства та точний збіг ДНК змусили поліцію повірити, що, можливо, це справа рук серійної вбивці. Потім її ДНК почали знаходити всюди.

Не було ні свідків, ні підозрюваних, ні ознак підозрілої діяльності Фото: Tatort des Polizistenmordes

Через кілька місяців після другого вбивства сліди ДНК невідомої жінки були виявлені на викинутому героїновому шприці, на який наступила семирічна дитина на дитячому майданчику в Герольштайні. За кілька тижнів ситуація повторилася. Цього разу ДНК виявилася на кинутому печиві в пограбованому автофургоні на околицях Бад-Кройцнаха. Також її сліди були помічені при зламі офісу в Дітценбаху, на покинутому автомобілі в Хайльбронні, а також на двох пляшках пива і келиху вина в пограбованому барі в Карлсруе.

В одному особливо дивному випадку, що стався 6 травня 2005 року, чоловік застрелив свого брата з пістолета калібру 7,65. На одній із куль було виявлено її ДНК.

За час явної серії злочинів ДНК жінки було виявлено на 40 місцях злочинів в Австрії, на півдні Німеччини та у Франції, включаючи грабежі, озброєні пограбування та вбивства. Найдивніше, що на цих місцях злочинів поліція знаходила ДНК інших людей, ймовірно, її спільників, але це ніколи не був один і той же чоловік двічі.

Довгий час цю жінку називали "жінкою без обличчя", але після загибелі поліцейського в місті вона називалася "Фантом Хайльбронна". 22-річна офіцерка Мішель Кізеветтер перебувала у патрульній машині та обідала зі своїм колегою, коли двоє людей залізли на заднє сидіння машини та вистрілили обом офіцерам у спини, вбивши її та поранивши її напарника.

Довгий час цю жінку називали "жінкою без обличчя", але після загибелі поліцейського вона стала називатися "Фантом Хайльбронна" Фото: FAZ

ДНК "фантома" була виявлена на задньому сидінні, а також на панелі приладів. Збентежена поліція оголосила нагороду в 300 000 євро за будь-яку інформацію про її місцеперебування. У 2009 році справа отримала нову зачіпку і, нарешті, була закрита назавжди з ганебним усвідомленням: найвідомішої серійної вбивці в історії Німеччини, на рахунку якої шість убивств, не існувало.

Через багато років розслідування, поліція дійшла висновку, що жодної серійної вбивці не існує, а ДНК жінки виявилася у зразках з місць злочинів через лабораторну помилку. Особу володарки ДНК не було розкрито, але, ймовірно, це була працівниця фабрики з виробництва ватних паличок, які використовували для збирання доказів.

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