"Нудні та нормальні": пара, яка виграла $67 млн, розлучилася і ділить приз із новими партнерами

Джеррі та Ліза Кеннінгс розлучилися через сім років після своєї перемоги в лотереї. Зараз кожен із них живе у своєму маєтку і з новою другою половинкою.

У Великій Британії подружня пара, Джеррі та Ліза Кеннінгс, які виграли в лотерею 67 мільйонів доларів, розлучилися і живуть в особняках на відстані 12 кілометрів один від одного разом зі своїми новими коханими. Про це пише The Sun.

У 2016 році, після того, як сімейна пара зірвала джекпот, вчителі з Великої Британії заявили, що не дозволять своїм величезним статкам змінити їх. Вони пообіцяли публіці, що залишаться "містером і місис нудними та нормальними". Однак через сім років після своєї перемоги вони внесли зміни у своє особисте життя.

Нині 70-річний Джеррі зустрічається з 55-річною Самантою Карделл, чия дитина вчиться в школі, де він викладав до своєї перемоги.

Джеррі Каннінгс і Саманта Карделл Фото: The Sun

Його колишня дружина Ліза вирішила не відставати від свого колишнього коханого і тепер живе зі схибленим на футболі далекобійником Карлом Вівером. Обидва з них зараз проживають зі своїми новими партнерами в розкішних маєтках, розташованих на сусідніх вулицях Лінкольншира, Велика Британія.

Ліза Каннінгс і Карл Вівер Фото: The Sun

Видання зазначає, що багато людей можуть подумати, що мільйонери сильно посварилися, але джерела кажуть, що це не так.

"Багато хто намагався роздмухати цю драматичну ситуацію. Але насправді Джеррі та Ліза розлучилися та обидва знайшли щастя з новими людьми, з якими вони можуть рухатися вперед. Джеррі завжди був стриманим у витратах, тож просто неймовірно, що він знайшов когось, хто допоможе йому насолодитися всіма своїми мільйонами на банківському рахунку", — розповідає один близький друг переможців лотереї.

Зверху маєток Джеррі, знизу Лізи Фото: колаж Фокус

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу й Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.