Багато хто цього не знав: як насправді робляться веганські ковбаси

Під час виробництва використовують текстурований рослинний білок, щоб зробити продукт за смаком схожим на свинячу ковбасу.

Під час перегляду документального фільму Channel 4 "Супермаркети без упаковки: веганський прохід" деякі люди були нажахані процесами, які відбуваються з деякими веганськими продуктами, повідомляє Mirror.

Нам усім рекомендується їсти трохи менше м'яса, щоб врятувати не тільки планету, а й заради нашого тіла, щоб ми могли стати трохи здоровішими, особливо коли йдеться про перероблене м'ясо, таке як ковбаси. Але люди були засмучені, побачивши, як робляться веганські ковбаси. Деякі говорили, що їм "погано" від процесів виробництва продуктів.

Команда досліджувала рослинні ковбаси на шоу, оскільки вони помітили, що багато веганських ковбас, доступних на ринку, вкриті ковбасною оболонкою, схожою на їхні м'ясні аналоги, тому вони хотіли знати, в чому полягали відмінності.

Менеджер з інновацій Каллумом Смітом сказав, що вони "використовують текстурований рослинний білок", щоб зробити продукт за смаком схожим на свинячу ковбасу. Він пояснив: "Ми одночасно вбиваємо в цю маленьку голівку суміш ковбаси без м'яса і гель. Це альгінатний гель, зроблений із морських водоростей. Потім овочева ковбасна суміш проходить обробку розчином хлористого кальцію, з ковбаси зрізають оболонку і вона готова до оброблення на окремі порції, готові до споживання".

Але люди не були вражені процесом. Програма викликала деяку негативну реакцію: одна людина обурилася, написавши: "Якщо ви хочете бути веганом, їжте справжні рослини, а не цю синтетичну гидоту".

Нагадаємо, 9 травня Фокус повідомляв про те, що вчені визначилися, що корисніше для здоров'я — веганство чи м'ясоїдство. У новому дослідженні майже 1000 вчених з усього світу зійшлися на думці щодо питання про відмову від м'яса і його користь для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені поставили крапку в довгій суперечці про те, що шкідливіше — цукор чи жир.