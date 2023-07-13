В Англії відновили чемпіонат світу з перегонів равликів (фото, відео)

За підсумком змагань у Норфолку на сході Англії переміг равлик Іві. Його чотирирічна господиня і дресирувальниця Летті Спрагг стала наймолодшим тренером в історії гри.

В Англії днями стартував найповільніший чемпіонат світу: перегони равликів. Змагання провели вперше після довгої перерви з 2020 року через пандемію COVID-19. Про це пише видання Metro.

Чемпіонат пройшов у невеликому селі Конгам у графстві Норфолк на сході Англії в крикетному клубі Грімстон. Головне правило перегонів — равлики мають якнайшвидше дістатися до зовнішнього кола столу, обігнавши своїх супротивників. Кожне подібне змагання починається з гучної команди ведучого: "настарт, увага, повільно". Після чого учасники чемпіонату стежать за тим, чиї підопічні швидше за інших доповзуть до фінішу.

Стіл, на якому проводять змагання, вкритий вологою тканиною, позначеною двома кружками. Равлики починають повзти всередині червоного кола, і перемагає той, хто першим вийде за межі зовнішнього чорного кола. Чемпіон у кожному заїзді отримує заповітне місце в гранд-фіналі.

Фото: Facebook

Учасники змагань можуть обрати равликів, наданих організаторами заходу, або принести своїх.

Як повідомляють у виданні, цього року чемпіонат був особливо повільним через спеку. Переможцем став равлик Іві, а його чотирирічна дресирувальниця Летті Спрагг стала наймолодшим тренером в історії гри.

Щорічний чемпіонат равликів занесено до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліші гуманні перегони. Захід заснував Том Елвіс у 1960-х роках, після того, як побачив подібну розвагу у Франції.

Абсолютним рекордсменом змагань вважається равлик Арчі. У 1995 році він подолав 13-дюймове коло всього за дві хвилини і 22 секунди.

Фокус раніше писав про те, що в Росії провели традиційний турнір "Веселий коровняк" з метання засохлого коров'ячого гною на дальність. Переможець метнув коров'ячий корж на 57 метрів, не зумівши побити абсолютний рекорд турніру в 64 метри.

Також Фокус розповідав про те, що в Мексиці через посуху, спричинену тривалою 40-градусною спекою, різко обміліла річка Гріхальва в штаті Ч'япас, і на суходолі опинилася 400-річна домініканська церква, до якої раніше можна було дістатися тільки на човні.