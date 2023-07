Потрапили в епіцентр: пілот вертольота з пасажирами стрибнули в океан через виверження вулкана

Пілот Браян Депау і його пасажири гуляли островом Уайт недалеко від пляжу, коли сталося виверження. Чоловік стверджує, що уникнув серйозних травм, стрибнувши в океан під час виверження вулкана, внаслідок якого загинули 22 людини.

У Новій Зеландії пілот вертольота Браян Депау розповів про те, як він і два пасажири стрибнули в океан через виверження вулкана, який засипав їх гарячим попелом. Двоє інших пасажирів, які перебували на борту, не встигли добігти до води й дістали серйозні опіки. Про це пише Daily Star.

У четвер, 13 липня, в окружному суді Окленда чоловік розповів, що вода "врятувала їх", оскільки 2019 року вулкан на острові Уайт випустив потік лави та диму, внаслідок чого загинули 22 людини.

Депау і чотири його пасажири з Німеччини були серед 47 осіб, які перебували на острові Вайт у Новій Зеландії в момент виверження вулкана. 9 грудня підводний вулкан, відомий також під маорійською назвою Whakaari, почав викидати перегріті гази. Близько 25 осіб вижили, але більшість із них дістали серйозні опіки.

Депау перебував у суді, даючи свідчення у справі трьох туристичних компаній і трьох директорів, обвинувачених у порушенні правил безпеки, пов'язаних зі стихійним лихом 2019 року.

Пілот Браян Депау і його пасажири гуляли островом Уайт недалеко від пляжу Фото: Соцмережi

Пілот бельгійського походження, який проживає нині в Канаді, розповів, що на момент інциденту він працював у туроператорі Volcanic Air лише три-чотири тижні й в день виверження вулкана здійснював свій перший політ без контролю з боку компанії.

Викладаючи інструкції з техніки безпеки двом парам, які летіли на борту гелікоптера, бельгієць сказав пасажирам, що якщо вони побачать, що він біжить, то їм слід теж. Спочатку пілот просто жартував.

"Я почув, як мій клієнт сказав: "Може, нам час бігти?" Я подивився за спину і побачив шлейф, що здіймається на висоту 305 або 610 метрів, побачив валуни й уламки, що летять до нас, і я сказав: "Біжимо, біжимо до води. Слідуйте за мною", — заявив він у поліції у свідченнях, записаних через три дні після виверження і відтворених у суді.

Депау і одна з пар спробували врятуватися від попелу, подолавши по воді 150-200 метрів Фото: Independent

Депау і одна з пар спробували врятуватися від попелу, подолавши по воді 150-200 метрів, перш ніж їх накрив смог.

"Щойно я потрапив у воду, вона стала чорною. Попіл налетів на нас, і я вже нічого не бачив. Минула хвилина чи дві. Я перебував під водою, намагаючись затримати дихання, поки не побачив світло крізь попіл", — сказав він.

Пілот додав, що пара, яка не допливла до води, отримала сильні опіки. Депау отримав порізи коліна, розтягнення м'язів і трохи попелу в оці, але в іншому під час вибуху не постраждав.

Брати Ендрю, Джеймс і Пітер Баттл та їхня компанія Whakaari Management Ltd., а також туроператори ID Tours NZ Ltd. і Tauranga Tourism Services Ltd. заявили, що вони не винні. Інші туроператори визнали свою провину і будуть оштрафовані пізніше.

Судовий розгляд, що тривав 16 тижнів, було відкладено сьогодні, його поновлять у понеділок (17 липня).

Раніше Фокус повідомляв, що альпіністка прожила 32 дні на діючому вулкані. Перла Тіхеріна почала підійматися на вершини гір п'ять років тому і поставила перед собою мету підкорити вулкан Орісаба.

Також стало відомо, що чоловік живе на вершині вулкана. Кріс Кемерон прожив на "найсамотнішому острові у світі" цілих 24 дні. Чоловік майже позбавлений спілкування з людьми і пропустив кілька важливих дат для своєї родини. Його мета — встановити новий рекорд, проживши на скелі цілих 2 місяці.