"Відчула удачу": жінка "втратила" майже $100 млн через власну помилку (фото)

Жінка, на ім'я Айшварія, яка була впевнена, що виграла в лотерею 99,7 мільйона доларів, мріяла купити будинок і звільнитися з роботи.

В Австралії жінка, на ім'я Айшварія думала, що виграла в лотерею суму, яка змінила її життя, але зрозуміла, що зробила жахливу помилку. Про це пише Daily Star.

Свою водночас сумну і смішну історію вона розповіла у відео, яке показала в TikTok. Жінка навіть сказала, що спочатку втратила дар мови після того, як подумала, що виграла.

У ролику Айшварія пояснює, що купила білет Powerball в Аделаїді (Австралія) просто так, "відчувши удачу", а потім побачила, як їй здалося, виграшні номери, що збіглися з її квитком.

"Мені здається, я щойно виграла в лотерею. О боже!.. Я навіть не жартую", — сказала вона.

Однак хвилювання жінки швидко перейшло в сміх, коли вона зрозуміла, що номери, які збіглися, — це всього лише номери розіграшу, а не виграшні цифри.

"Я така дурна. Я планувала пожертвувати частину грошей на благодійність, купити інший будинок, подорожувати, звільнитися з роботи. Що змусило мене думати, що я виграю? Ось чому я не граю в лотерею", — розсміялася жінка.

Жінка мріяла купити інший будинок, подорожувати і звільнитися з роботи Фото: колаж Фокус

Джекпот, який, як помилково вважала Айшварія, вона виграла, становив понад 99,7 мільйона доларів, і вона з жахом усвідомила, що насправді нічого не виграла.

Вірусне відео Айшварії в TikTok, дуже сподобалося людям. Глядачі вирішили підтримати жінку, написавши в коментарях, що одного разу кожна людина відчувала щось подібне.

"Ви змусили мене сміятися вголос! Але я сподіваюся, що вам пощастить у наступній лотереї!!!" — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу й Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.