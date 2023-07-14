Це смачно: жінка, якій скоро виповниться 105 років, розкрила секрет довголіття (фото)

У серпні цього року Бетті Регнард виповниться 105 років. Її син Клод розповів про нелегку долю матері, яка змогла пережити Другу світову війну.

Бетті Регнард, яка мешкає в будинку для людей похилого віку Westhaven у Великій Британії і якій 4 серпня виповниться 105 років, похвалила червоне вино за те, що воно подарувало їй довге і здорове життя. Вона також додала, що найбільше у свій день народження вона чекає на торт. Про це пише The Mirror.

Напередодні знаменної дати доглядальниці жінки звернулися до представників громадськості із закликом допомогти відсвяткувати знаменний день народження з особливим розмахом. Команда звертається до населення країни з проханням надсилати вітальні листівки, щоб зробити цей день особливим. У будинку для літніх людей сподіваються отримати 105 вітальних листівок до дня народження Бетті.

Нікола Форстер, координаторка заходів, яка займається підготовкою дня народження британки, сказала, що за всі роки роботи з літніми людьми вона ніколи не зустрічала людини в такому віці.

"Я працюю з літніми людьми вже 15 років, і найстаршій літній людині, яку я коли-небудь відзначала, було 103 роки. Вона перша, кого я знаю, кому виповнилося 105 років. Наразі в нас є кілька 100-річних людей похилого віку, але 105-річчя ми святкуємо вперше", — сказала вона.

72-річний Клод Регнард, єдиний син Бетті, розповів, що його мама приїхала до Великої Британії з Франції у віці 27 років, у 1945 році, в День Перемоги над Японією. Жінка хотіла бути поруч зі своїм чоловіком Френсісом.

"Мій батько був переправлений на літаку під час війни, а потім вона приєдналася до нього. Незабаром він вступив до лав британської армії. Велика частина життя у Франції була зруйнована через війну", — сказав він.

Бетті Регнард та її чоловік Френсіс Регнард у Великій Британії Фото: Claude Regnard

Попри те, що Бетті не володіла жодними навичками в галузі швачки, вона змогла знайти роботу в цій галузі й займалася нею "протягом багатьох років".

Видання зазначає, що співробітники будинку для літніх людей сподіваються зробити їй приємне, запросивши на свято кого-небудь із Франції. Бетті сказала, що з нетерпінням чекає свого дня народження і найбільше їй хочеться отримати святковий торт. Крім цього вона похвалила червоне вино за те, що воно подарувало їй довге і здорове життя.

Крім підтримки з боку громадськості, співробітники будинку для літніх людей сподіваються, що на святкування дня народження зможе приїхати лорд-мер Ліверпуля.

Раніше Фокус повідомляв, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню обирати правильний час для їх вживання.

Також стало відомо, що 100-річна Ширлі Гудман поділилася секретами довголіття. Підтримувати себе у формі їй допомагають йога, танці та шоколад після прийому їжі щодня.